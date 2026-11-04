Seit Kurzem können Anzeigen bei der Polizei Köln/Leverkusen in bestimmten Fällen von zu Hause aus gemacht werden – per Videochat. Jetzt hat die Polizei die Servicezeiten dafür erweitert. Wer eine Anzeige weder online noch auf einer Polizeiwache erstatten möchte, kann dies ab sofort montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr bequem von zu Hause per Video tun. An Feiertagen steht der Service nicht zur Verfügung.

Das zusätzliche Angebot soll nicht nur den Zugang zur Polizei erleichtern, sondern auch die Qualität der Anzeigen verbessern und ihre Bearbeitung beschleunigen.

Der Videochat läuft folgendermaßen ab: Mit Fragen wird zunächst geprüft, ob sich das Delikt für eine Anzeige per Videochat eignet. Angenommen werden Fälle von leichter Kriminalität, wie zum Beispiel Diebstähle, leichte Betrugsdelikte, Sachbeschädigungen oder Beleidigungen.

Außerdem müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Physische Beweismittel können nicht berücksichtigt werden. Die Tat muss in Köln oder Leverkusen begangen worden sein. Bei Straftaten im Internet muss der Wohnsitz der Anzeigenerstattenden in Köln oder Leverkusen liegen. Anzeigenerstattende müssen sich mit einem gültigen Lichtbildausweis identifizieren. Die Datenschutzbedingungen müssen akzeptiert werden und die erforderliche technische Ausstattung muss vorhanden und einsatzbereit sein. Zudem gilt zu beachten, dass der Service derzeit nur in deutscher Sprache zur Verfügung steht.

Angebot befindet sich noch in der Erprobung

Derzeit befinde sich der Service noch in der Erprobungsphase. Deshalb bittet die Polizei um Verständnis, wenn etwas technisch oder organisatorisch noch nicht reibungslos funktioniert. Wer das Angebot nutzt, helfe der Polizei dabei, Erfahrungen zu sammeln, und Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme können die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Anregungen mitteilen.

Natürlich gilt weiterhin: Bei Notfällen und schwerwiegenden Straftaten sofort die 110 wählen.

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