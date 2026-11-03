Nach einer Unfallflucht in der Kölner Innenstadt am Montagmorgen (2. November) sucht die Polizei Köln nach dem unbekannten Fahrer oder der unbekannten Fahrerin eines schwarzen Autos mit weißem Anhänger. Bei dem Vorfall wurde eine 29-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler und Ermittlerinnen war die 29-Jährige gegen 8.00 Uhr mit ihrem Lastenrad auf der Pipinstraße unterwegs. In Höhe des Hermann-Joseph-Platzes wurde sie von dem Gespann überholt. Dabei soll der weiße Anhänger während der Fahrt den Korb des Lastenrads touchiert haben.

Gespann flüchtete in Richtung Neumarkt

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Person am Steuer des schwarzen Autos setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern, und flüchtete in Richtung Neumarkt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Gespann geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)