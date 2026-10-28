Nach einem Überfall in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei Köln nun öffentlich mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Räuber. Ein Foto gibt es auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW.

Dem gesuchten Mann wird vorgeworfen, am 31. Oktober 2025 gegen 19.30 Uhr einen Passanten in der Nähe des Neumarkts unvermittelt ins Gesicht geschlagen zu haben. Im Anschluss soll der Tatverdächtige dem Geschädigten dessen Tasche entrissen haben und mit der Beute geflüchtet sein.

Mutmaßlicher Räuber bedrohte Opfer bereits im Zug

Wie das Opfer gegenüber den Ermittlern angab, war es bereits früher am selben Tag zu einer Begegnung mit dem Unbekannten gekommen. Demnach soll der Tatverdächtige den Mann schon während einer Zugfahrt von Hamm nach Köln bedroht und Bargeld von ihm gefordert haben. In dieser Situation war es dem späteren Opfer noch gelungen, sich dem Angreifer zu entziehen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)