Wilhelm-Sollmann-Straße: Kind in Köln-Longerich von Straßenbahn überrollt

An der Haltestelle Wilhelm-Sollmann-Straße in Köln-Longerich wurde am Donnerstagabend (5. November) ein Kind von einer Straßenbahn der Linie 15 überrollt, das berichtete die Kölner Feuerwehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der Junge (10 Jahre) wurde unter dem ersten Drehkranz der Bahn eingeklemmt. Die Einsatzkräfte hoben die Straßenbahn mithilfe von technischem Gerät an und befreiten das Kind.

Kind mit Rettungswagen in Klinik gebracht

Nach einer intensiven Erstversorgung wurde das Kind, von einem Notarzt begleitet, per Rettungswagen in eine Maximalversorger-Klinik gebracht.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 34 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen bis ca. 20.30 Uhr im Einsatz. Die Polizei untersuchte den Unfallhergang.

Auch die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) berichteten auf ihrer Webseite über einen Unfall im Bereich der Haltestelle. Die Linien 12 und 15 fahren demnach derzeit noch in beiden Richtungen nur zwischen der Haltestelle Ubierring sowie Zollstock Südfriedhof bis zur Haltestelle Mollwitzstraße. Es wurde ein Ersatzverkehr und ein Pendelverkehr eingerichtet. (das/are)