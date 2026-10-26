In der Nacht auf Samstag ist es an der Haltestelle Sebastianstraße der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) im Stadtteil Köln-Niehl zu einem Angriff auf einen 36-jährigen Kölner gekommen. Wie die Polizei Köln mitteilt, soll ein 25-jähriger Mann das Opfer mit einer Glasflasche attackiert und dabei leicht verletzt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der Tatverdächtige zuvor in einer Bahn der Linie 16 nicht an die dort geltenden Regeln gehalten. Als der 36-jährige Fahrgast den jüngeren Mann auf sein Verhalten ansprach, entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen den beiden.

Streit in der KVB-Linie 16 eskaliert

In der Folge griff der 25-Jährige seinen Kontrahenten an. Zum Zeitpunkt der Tat stand der Angreifer laut Polizeiangaben unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Polizisten und Polizistinnen nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Da der 25-Jährige bei der Polizei Köln bereits als Intensivtäter bekannt ist, ordnete ein Richter Haft aufgrund von Wiederholungsgefahr an. (red)