Nach zwei Wochen Trennung und Ausfall fahren die Stadtbahnen der Linien 16 und 17 pünktlich zum Schulstart nach den Herbstferien wieder nach regulärem Fahrplan. In der Nacht auf Montag, 2. November, endet die Trennung der Linie 16 zwischen den Haltestellen Ubierring und Bonn Hauptbahnhof gegen 3 Uhr, und die Bahnen fahren wieder durchgehend auf ihrem Linienweg. Auch die Linie 17, die während der Ferien komplett eingestellt wurde, nimmt den Fahrbetrieb wieder auf. Der eingerichtete Ersatzbusverkehr ist somit nicht mehr notwendig und wird eingestellt.

Grund für die Trennung waren umfangreiche Baumaßnahmen entlang der Strecke der Linie 16. Wie die KVB mitteilt, verliefen die Arbeiten nach Plan. So wurden unter anderem Kabel für die Erneuerung des Stellwerkes Hersel gelegt und eine Weiche ausgetauscht, Arbeiten an der Oberleitungsanlage zwischen Sürth und Marienburg durchgeführt, eine Gleisüberfahrt in Marienburg saniert und im Bonner Stadtgebiet Komponenten der Bahntechnik erneuert. (red)