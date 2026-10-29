Für die Demonstration der Initiative „Gen Z regelt“ am Samstag, 31. Oktober, in Köln gibt es eine wichtige Planänderung: Die Kundgebung um 14 Uhr soll nun am Konrad-Adenauer-Ufer stattfinden und nicht wie zunächst gemeldet am Heumarkt. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagmittag (29. Oktober).

Grund für die Verlegung ist die gestiegene Teilnehmerzahl. Zunächst waren 5000 Teilnehmende angemeldet worden, seit Mittwoch ist aber klar, dass die Veranstalter mit 15.000 Menschen rechnen. Für eine solche Menge ist der Heumarkt zu klein, daher wird jetzt auf den Bereich am Rhein ausgewichen. Dort ist mehr Platz. Die Polizei will mit vielen Kräften vor Ort sein.

Verkehrsbehinderungen am Samstag

Der Menschenstrom zu dem Bereich am Rheinufer dürfte über den Breslauer Platz am Hinterausgang des Hauptbahnhofs erfolgen. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Ob die Rheinuferstraße gesperrt werden muss, ist aber noch unklar. Dies hänge davon ab, wie viele Menschen tatsächlich zur Demo erscheinen, so der Sprecher.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) informieren ihre Kundinnen und Kunden ebenfalls, dass es am Samstag in den Nachmittagsstunden zu „geänderten Betriebsabläufen des Stadtbahn- und Busverkehrs“ kommen kann.

% VEEDEL-Umfrage 255 Stimmen 1 Kommentare Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Demonstration am Samstag eskaliert? 27.10.2026 Sehr hoch Sehr gering

Unklar ist auch noch, ob die Kundgebung zu einem Aufzug wird, wie von den Veranstaltern gewünscht. Hierzu liefen am Donnerstagmittag noch „Kooperationsgespräche“ zwischen den Veranstaltern und der Polizei, um eine mögliche Route abzuklären. Zunächst hatte „Gen Z regelt“ zu einer Standkundgebung aufgerufen.

„Gen Z regelt“ blockiert TH Köln am Kölner Ubierring

Die Proteste von „Gen Z regelt“ sollen an Halloween in ganz Deutschland stattfinden. In Köln hatten zuletzt unter anderem auch Vertreter der Linken und der Grünen über Instagram zur Teilnahme aufgerufen. Ausgangspunkt für die Proteste von Schülerinnen und Schülern und Studierenden sind die Demonstrationen in Frankreich, die teilweise in Gewalt eskalierten. In Deutschland betonen die Organisatoren den friedlichen Protest. Gefordert werden unter anderem mehr Geld für Bildung, Suchthilfe und Psychotherapie statt Kürzungen, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht sowie konsequenter Klimaschutz.

In Köln blockierten einige Vertreter der Initiative am Donnerstagmorgen den Eingang zum Campus Süd der TH Köln am Ubierring. Sie türmten Barrikaden vor dem Haupteingang auf. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, es blieb aber alles friedlich. Die rund 30 Protestierenden versammelten sich von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr vor dem Gebäude, dann löste sich die Demo auf.