Kölner Anhänger der jungen Protestinitiative „Gen Z regelt“ haben am Donnerstagmorgen (29. Oktober) die Zugänge zur Technischen Hochschule am Ubierring blockiert. Szenen der Blockade verbreitete die Initiative auf einem ihrer Instagramkanäle.

Die Videos zeigen Menschen unter anderem mit Pro-Palästina-Bannern vor dem Eingang, hinter ihnen sind Barrikaden aufgetürmt. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei sowie Demonstranten im Austausch mit Beamten sind zu sehen. Die Videos sind untertitelt mit Sprüchen wie „acab“, der Protest verläuft aber friedlich.

Die Polizei spricht von rund 30 Protestierenden, die sich vor dem Eingang der TH versammelt haben. Um 7.30 Uhr sei der Einsatz ausgelöst worden. „Wir sind mit den Demonstrierenden im Dialog“, sagte eine Sprecherin. Es gibt auch einen Hintereingang zur TH, der offenbar von der Hochschule selbst abgesperrt worden ist. Die Demonstrierenden verhielten sich ruhig, sagte eine Sprecherin. Es sei zu keinen Gewalttätigkeiten gekommen.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Copyright: Levin Meifert

Demonstrierende führen Gespräch mit Präsidentin der TH Köln

Im Video spricht ein junger Mann davon, dass auch in Deutschland jugendlicher Protest nötig sei: „Auch hier fallen Schul- und Hochschulgebäude auseinander, hier wird eine Wehrpflicht eingeführt und die AfD wird immer stärker. Die Krise der Herrschenden wird auf dem Rücken der Jugend ausgetragen“, heißt es im Video. Ein anderer Demonstrant sagte: „Das Land NRW will an den Hochschulen massiv kürzen, dagegen wenden wir uns. Das betrifft auch die TH, wo es immer weniger Platz in den Seminaren gibt. Wir als Jugendliche wollen das nicht einfach so hinnehmen.“

% VEEDEL-Umfrage 117 Stimmen Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Demonstration am Samstag eskaliert? 27.10.2026 Sehr hoch Sehr gering

Eine Sprecherin der TH Köln bestätigt die Blockade. Um 10 Uhr werde das Präsidium der Hochschule die Protestierenden zu einem Gespräch empfangen, wo sie Gelegenheit haben, ihre Forderungen zu formulieren. Nach dem Gespräch mit den Studierenden will die Hochschule inhaltlich Stellung beziehen. Der Hochschulbetrieb laufe bisher normal weiter.

Die Studierenden und Mitarbeitenden können aktuell über einen Nebeneingang an der Mainzer Straße ins Gebäude gelangen. (red)