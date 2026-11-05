Die KVB setzt für das Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen am 8. November um 15.30 Uhr zusätzliche Bahnen und Busse ein. Für den Hin- und Rückweg zum und vom Stadion in Müngersdorf wird der Weg der Linie 1 verstärkt.

Zusätzliche Bahnen ab drei Stunden vor dem Spiel

Vor dem Spiel setzt die KVB ab 12.30 Uhr zusätzliche Stadtbahnen ein. Diese verkehren aus der Innenstadt kommend zwischen den Haltestellen „Neumarkt“ und „Rhein-Energie-Stadion“ sowie aus dem Westen kommend zwischen den Haltestellen „Weiden West“ und „Rhein-Energie-Stadion“. Nach dem Spiel fahren die zusätzlichen Bahnen ab 17.15 Uhr.

Im gleichen Zeitraum fahren zusätzliche Busse aus der Innenstadt zum Stadion. Sie sind mit „E Rhein-Energie-Stadion“ beschildert und fahren nach ihrem Start am Neumarkt die Haltestellen „Rudolfplatz“ und „Aachener Straße/Gürtel“ an, bevor sie an der Haltestelle „Alter Militärring“ enden. Neben den zusätzlich eingesetzten Bussen und Bahnen bittet die KVB darum, auch die regulären Bahnen der Linie 1 zu nutzen, um den Verkehr zu entzerren. (tli)