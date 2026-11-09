Nach dem emotionalen Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen soll es am Sonntagabend (9. November) zu Ausschreitungen in Köln gekommen sein. In einer Straßenbahn der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) hätten Gästefans auf dem Weg vom Stadion nach Deutz randaliert. Das berichtet die Kölner Polizei auf Anfrage.

Wie ein Sprecher bestätigt, rückte die Polizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz mit einem Großaufgebot an. Nach Angaben des WDR soll es sich um rund 200 bis 300 Leverkusener Anhänger gehandelt haben.

Leverkusen-Fans sollen Polizisten angegriffen haben

Auslöser waren offenbar Zwischenfälle während der Fahrt. Als die Straßenbahn im Bereich Neumarkt und Heumarkt verkehrsbedingt halten musste, sollen einige Fans aggressiv geworden sein. So seien Polizisten aus der Gruppe heraus angegriffen worden, die Leverkusener hätten außerdem Türen gewaltsam geöffnet.

Begleitende Polizeikräfte drängten die Anhänger zurück in die Straßenbahn. Gegen einzelne Störer setzten die Beamten Pfefferspray ein, berichtet der WDR.

Polizei riegelt Bahnhof Messe/Deutz weiträumig ab

Gegen 21.40 Uhr sei die Bereitschaftspolizei mit einem größeren Aufgebot zum Bahnhof Köln Messe/Deutz ausgerückt. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab und nahmen die Personalien der Verdächtigen auf. Der Großeinsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Montags.

Wie ein Sprecher bestätigt, laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs. Nach Abschluss der Kontrollen konnten die Leverkusener Fans die Heimreise antreten. Bayer 04 Leverkusen hatte zuvor das Derby mit 2:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. (sbo)