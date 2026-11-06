Mit der Hilfe eines 27 Jahre alten Lkw-Fahrers ist es in der Nacht zu Freitag (6. November) gelungen, einen 47-jährigen Falschfahrer auf der Bundesautobahn 560 bei Sankt Augustin zu stoppen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Köln gegen 1 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 47-Jährige mit seinem Toyota Corolla zunächst in Richtung des Autobahndreiecks Sankt Augustin unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Sankt Augustin wendete der Mann jedoch sein Fahrzeug und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder zurück.

Lkw quer gestellt – Geisterfahrer nahe Köln gestoppt

Kurze Zeit später kam der Autofahrer dem 27-jährigen Lkw-Fahrer entgegen. Dieser reagierte und stellte seinen Lastwagen in Höhe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg „kurzerhand“ quer über die Fahrbahn. Dadurch gelang es ihm, den Geisterfahrer auszubremsen und zu stoppen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die hinzugerufenen Polizisten ließen den Toyota abschleppen und beschlagnahmten den Führerschein des 47‑Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat 4 hat die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Warum der Mann auf der Autobahn gewendet hat, ist derzeit noch unklar. (red)