Die Polizei Köln fahndet nach einem Einbrecher, der in der Nacht zu Freitag (6. November) in ein Juweliergeschäft in der Kölner Innenstadt eingedrungen sein und mehrere hochwertige Uhren gestohlen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste der Mann gegen 3.30 Uhr den Alarm des Schmuckgeschäfts in der Straße Am Hof aus. Zeitgleich konnten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens über die Videoüberwachung beobachten, wie sich ein Mann mit einer Bohrmaschine an der Fensterscheibe des Ladenlokals zu schaffen machte.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort ein größeres Loch in der Scheibe fest. Durch diese Öffnung hatte der Täter mutmaßlich die Beute entwendet, bevor er in Richtung Hohe Straße flüchtete.

Polizei Köln sucht Zeugen und Zeuginnen

Der Gesuchte soll mit einer grau-beigen Kapuzenjacke sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem trug er laut Polizeiangaben dunkle Schuhe mit weißer Sohle, eine Sturmhaube und einen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem die Videoaufzeichnungen aus. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern und Ermittlerinnen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)