Nach mehreren Schüssen auf ein Autohaus in der Rösrather Straße in Ostheim in der Nacht zu Samstag (7. November) fahndet die Kriminalpolizei nach einem oder mehreren Tätern. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln gemeinsam mitteilten, werden nun Zeugen gesucht.

Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen Beschädigungen an der Front des Geschäfts festgestellt und daraufhin die Polizei alarmiert. Im Inneren des Gebäudes konnte ein Projektil sichergestellt werden. Zudem wies ein vor dem Autohaus geparkter Smart ein Einschussloch auf.

Schüsse auf Kölner Autohaus: Verdächtige Person flüchtete auf Fahrrad

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anwohner gegen 3.30 Uhr Schussgeräusche vernommen. Kurz darauf habe er eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die auf einem Fahrrad in Richtung Bennstraße davonfuhr.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort die Spuren und zogen dafür auch einen Diensthund hinzu. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an. Dabei prüft die Kriminalpolizei auch mögliche Bezüge zu ähnlich gelagerten Straftaten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)