Marvin Schwäbe 2,5

War sofort gefragt, verhinderte gleich zu Beginn den Rückstand. Sah den Freistoß von Garcia zu spät und konnte dem Ball nur noch hinterherschauen. Zeigte mehrere starke Paraden, so auch gegen Schick. Beim 0:2 chancenlos.

Sebastian Sebulonsen 4

Auch wenn das Erzielen von Toren nicht sein Hauptjob ist, so hätte er die Top-Chance in der zehnten Minute doch verwerten müssen. Spielte zwar robust, doch auf seiner Seite bot Leverkusen einiges an, was er ungenutzt ließ.

Joel Schmied 4

Ließ sich einmal von Miguel austanzen, ansonsten bot er bis zur 86. Minute ein ordentliches Spiel. Dann ließ er sich brutal von Torschütze Schick düpieren.

Jahmai Simpson-Pusey 2,5

Erneut bester Kölner Verteidiger. Gutes Stellungsspiel, sehr aufmerksam. Über 90 Prozent seiner Pässe kamen an.

Borna Sosa 4

Wechselhafter Auftritt. Auf gute Aktionen folgten mehrfach schwächere. Räumte Moreira ab und wurde verwarnt. Hob vor dem 0:2 das Abseits auf.

Paul Okon-Engstler 4

Musste als Sherpa-Fußballer die Kärrnerarbeit erledigen. Das machte der Neuzugang solide. Im Spiel nach vorne allerdings ohne jegliche Kreativität.

Tom Krauß (bis 74.) 3

Bestritt das Derby so, wie er es angekündigt hatte: mit viel Aggressivität und Leidenschaft. Manchmal an der Grenze des Erlaubten. Hatte sich die gelbe Karte insgesamt redlich verdient. Agierte danach clever.

Isak Johannesson (ab 74.) -

Es bleibt dabei: Wandelt zwischen Startelf und Bankplatz. Sorgte nicht mehr großartig für Impulse.

Linton Maina (bis 74.) 4,5

Hing in der ersten Halbzeit komplett in der Luft. Nach seinem Zoff mit Moreira war er dann etwas mehr auf Betriebstemperatur. Flog haarscharf am Ausgleich vorbei. Dennoch: Da muss mehr kommen.

Reigan Heskey (ab 74.) -

Der 18-Jährige hatte keine wesentliche Aktion mehr.

Mikey Moore 5

Hat sein Zutrauen und seine Form verloren. Bot fast nur brotlose Kunst. Gab drei Sekunden nach dem Wiederanpfiff Medina leicht eine mit und wurde verwarnt. Der junge Mann kann einem derzeit fast leidtun.

Marius Bülter (bis 74.) 4

Bediente Sebulonsen vor der frühen Topchance mustergültig. Ist zwar permanent unterwegs, strahlt aber weiter keine Torgefahr aus. Hat letztmals Anfang Mai getroffen.

Malek El Mala (ab 74.) -

Kam nach seinem Traum-Einstand in Berlin nun auch in Müngersdorf zu seinem Debüt. Und schlug die perfekte Flanke auf Bruder Said zum 1:2.

Said El Mala 3,5

Agierte in der ersten Halbzeit etwas unglücklich. Wollte es manchmal erzwingen. Nach der Pause viel auffälliger. Drückte aufs Tempo, legte einmal aus vollem Lauf stark für Maina auf. Traf noch in der Nachspielzeit.