Mark Flekken 2,5

Starke Fußabwehr gegen Sebulonsen. Strahlte Sicherheit aus. Wurde aber auch nicht mehr groß gefordert. Beim 1:2 ohne Chance.

Jarell Quansah 2,5

Gewann viele Duelle gegen Said El Mala, auch offensiv mit guten Pässen und Laufwegen. Dann aber zu spät gegen den Kölner Unterschiedsspieler in der Nachspielzeit.

Edmond Tapsoba 3,5

Der Eindruck des Formtiefs verfestigte sich. War an beiden Großchancen des FC in der ersten Hälfte durch schlechtes Stellungsspiel beteiligt. Steigerte sich, hatte aber noch einen hanebüchenen Ballverlust, der zur Ecke führte.

Facundo Medina (bis 88.) 2,5

Mit guten Zweikämpfen, übertrieb die Härte aber bei seinem unnötigen Schubser gegen Bülter, für den er zu Recht Gelb sah.

Miguel Gutiérrez 3,5

Ein wunderbarer Tunnel gegen Schmied, sonst eher blass. Den Hereingaben fehlte - wie zuletzt - die Präzision.

Equi Fernández 2

Machte eine gute Partie, war sehr viel unterwegs auf dem ganzen Platz. An vielen Angriffszügen beteiligt und auch sehr zweikampfstark.

Aleix García 2

Fand mit seinem herrlichen Freistoßtreffer die passende Antwort auf die interne und externe Kritik nach seinem Fehler gegen Marseille. Auch defensiv deutlich engagierter.

Ibrahim Maza (bis 88.) 1,5

Machte das meiste richtig. Bereitete direkt eine Großchance von Schick vor. Viele gute Tempodribbling, ließ sich von der Kölner Härte nicht beeindrucken. Hatte das 2:0 auf dem Fuß - bereitete es dann mit deinem Pass auf Schick vor.

Malik Tillman (bis 76.) 3

Die große Frage, ob er an diesem Tag Derby-Bereitschaft mit auf den Platz bringen würde. Die Antwort: Ja. Er führte viele intensive Zweikämpfe, war auch am eigenen Strafraum zur Defensivarbeit zu finden. Scheiterte frei vor dem Tor an Schwäbe. Guter Pass auf Maza zur Großchance.

Afonso Moreira 4,5

Es lief wie immer: In der Arbeit gegen den Ball gab es nichts zu meckern. Mit Ball am Fuß war der Ertrag viel zu gering: Bezeichnend: Sein Verstolperer, als Maza ihm den Ball perfekt in den Lauf spielte. Noch bezeichnender: Sein Schuss ins Seitenaus.

Patrik Schick 2

Schwäbe parierte seinen Abschluss nach wenigen Minuten. Holte geschickt das Foul heraus, das zum 1:0 führte. Weniger eingebunden als zuletzt. Fand auch in der zweiten Hälfte zunächst seinen Meister in Schwäbe. Tanzte dann Schmied aus und traf zum 2:0.