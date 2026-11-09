Nur für den 11.11. bekommt Köln eine weitere Bushaltestelle. An der Halle Tor 2 wird eigens ein Stopp für die Linien 139 und 144 eingerichtet, damit das neue Kamelle-Festival besser zu erreichen ist. Praktisch ist das vor allem angesichts der Wetteraussichten: Für den Tag der Sessionseröffnung prophezeien die Meteorologen 9 Grad und viel Regen. Wer garantiert im Trockenen feiern will, geht mit Kölns erstem Karnevals-Festival an diesem Mittwoch auf Nummer sicher.

Die KVB unterstützt die Veranstaltung und damit die Idee, die Zülpicher Straße zu entlasten. Besonders jecke Gäste können dabei sparen: Wer im KVB-Kostüm erscheint – ob als Ticketautomat, Stadtbahn-Wendeschleife, Fahrgastunterstand, Pferdebahn oder was auch immer – kommt kostenlos aufs Festivalgelände, wie die Verkehrsbetriebe mitteilten. Praktisch auch für die Heimfahrt: Die Festival-Tickets gelten gleichzeitig als ÖPNV-Fahrschein im gesamten VRS-Netz. Auch einige zu Beginn des Verkaufs über den Veranstalter ausgegebene Tickets ohne Kennzeichnung als Kombiticket werden als VRS-Tickets anerkannt. Der Eintritt für das Kamelle-Festival beträgt 39 Euro zuzüglich Gebühren, Einlass ist ab 18 Jahren.

Die Band Kempes Feinest mit Frontfrau Nici Kempermann ist auch beim Kamelle-Festival dabei. Copyright: Daniela Decker

Wie berichtet, bekommt der Sessionsauftakt mit dem Kamelle-Festival eine neue Facette: Zwölf Stunden Programm unter einem Dach – Karneval trifft Festival, von 10 bis 22 Uhr in der Halle Tor 2 am Girlitzweg. Einlass ist bereits ab 9.30 Uhr.

Beim Kamelle-Festival wird es wild, laut und jeck. Copyright: XCitePeople

Auf drei Bühnen soll für jeden Geschmack etwas dabei sein: Es treten unter anderem Druckluft, Mo-Torres, die Grüngürtelrosen, King Loui, Frenzy, Aquagen, Toni Mogens, Malle Anja, der Musik-Creator Carpoolboyy, Kempes Feinest, die Tanzgruppe Höppemötzjer und DJ René Pera auf. Eine eigene DJ-Bühne sowie eine Karaoke- und Mitsingbühne sollen zusätzlich das Gefühl von Kneipenkarneval in die Halle holen. Moderiert wird der Tag von Linda Teodosiu von der Band Mätropolis.

Linda Teodosiu von der Band Mätropolis führt durch das Programm. Copyright: XCitePeople

Hinter der Idee steckt auch der Wunsch, jüngere Jecke für den Karneval zu gewinnen. „Wir wollen die jungen Menschen auf der Zülpicher Straße für den Karneval gewinnen, aber dafür braucht es andere Angebote als die bisherigen. Wir brauchen Formate, die lockerer sind als eine klassische Sitzung, wo man von abends bis nachts auf seinem Platz sitzt und höchstens mal zur Theke geht“, hatte Festkomitee-Präsident Lutz Schade gesagt.

Auch die Stadtverwaltung begrüßt das Format als Entlastung für die bekannten Hotspots. „Es war immer schon der Wunsch, die Hoffnung und die Überzeugung der Verwaltung, dass Karneval sich nicht auf die Hotspots im Kwartier Latäng und in der Südstadt oder in der Altstadt konzentriert, sondern auch dezentral in den Veedeln gefeiert wird“, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Insofern begrüßt die Stadt Köln alle Initiativen, die dazu beitragen können, die Situation in den Hotspots zu entzerren.“

Neben dem Wetterschutz setzen die Veranstalter Marcel Beyersdorf (Event Concepter) und Björn Lindert (Xcite People), unterstützt durch KStA Medien Events, auch beim Thema Sicherheit auf ein neues Konzept: Besucher können über die kostenlose App „Safe Now“ per Knopfdruck Hilfe rufen, wenn sie sich unsicher oder belästigt fühlen. Die App ortet die Person metergenau innerhalb der Location. Ein Alarmton erklingt dabei selbst, wenn das Handy lautlos gestellt ist. Die Sicherheitszone soll bis zur neuen Bushaltestelle ausgeweitet werden. „Safe Now“ kam bereits am Berliner Bahnhof Südkreuz und auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt zum Einsatz.