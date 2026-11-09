Wo wird gefeiert?

Der offizielle Startschuss der neuen Karnevals-Session fällt um 11.11 Uhr traditionell auf der großen Bühne der Willi-Ostermann-Gesellschaft auf dem Heumarkt. Bereits um 9 Uhr beginnt das Programm, bei dem bis 18 Uhr über 40 Programmpunkte anstehen. Alle Top-Bands des Kölner Karnevals sind vertreten. Nach dem Countdown um 11.11 Uhr stellt sich um 11.30 Uhr das designierte Kölner Dreigestirn vor. Eine zweite große Bühne gibt es im Tanzbrunnen. Dort feiert die Traditionsgesellschaft „Grosse von 1823“ ab 9 Uhr traditionell ihren „Grossen Kölschen Countdown“.

Gefeiert wird aber überall. Stark frequentiert werden wie immer die Altstadt, die Südstadt, die Ringe und das Belgische Viertel sein – sowohl auf den Straßen als auch in den Bars und Kneipen. Im Univiertel rund um die Zülpicher Straße werden erneut Zehntausende Jugendliche und junge Erwachsene erwartet.

Wie wird auf der Zülpicher Straße gefeiert?

Zum Schutz der Anwohner werden am Elften Elften erneut große Teile des Zülpicher Viertels für Feiernde gesperrt. Erlaubt ist das Feiern vor allem entlang der Zülpicher Straße zwischen Zülpicher Platz und Moselstraße. Drei Zugänge führen in die Partyzone: an der Roonstraße, in Höhe der Unimensa und am Barbarossaplatz.

Das Sicherheitskonzept für das Univiertel rund um die Zülpicher Straße Copyright: Stadt Köln

Wird es auf der Zülpicher zu voll, stehen Ausweichflächen im Inneren Grüngürtel zwischen Mensa und Luxemburger Straße bereit. Die zum Schutz vor Schäden abgedeckten Rasenflächen sollen vor allem als Durchgangsstation dienen – zum Feiern sind sie nicht gedacht: keine Bühnen, keine Musik, keine Getränke, nichts zu essen. Weil die Flächen in den vergangenen Jahren kaum genutzt wurden, hatte die Stadt sie zur vergangenen Session verkleinert. Für den Elften Elften gilt das nicht: Man habe sich entschieden, erneut dieselben Flächen abzudecken und abzusperren und die Lage zunächst weiter zu beobachten. Sollte der Trend beim Sessionsauftakt anhalten, wolle man die Flächen weiter verkleinern.

Die Ausweichfläche auf der Uniwiese wurde im vergangenen Jahr kaum genutzt. Copyright: Thilo Schmülgen

Wie bereitet sich die Polizei vor?

Ausschreitungen wie am Halloween-Wochenende mit den „Gen Z regelt“-Demonstrationen befürchtet die Polizei derzeit nicht. Dennoch ist die Kölner Polizei mit mehr als 1000 Einsatzkräften unterwegs, vor allem an den genannten Feierhotspots. Weil der Andrang der Feiernden auf die Südstadt in den vergangenen Jahren zugenommen hat, liegt der Fokus der Vorbereitungen verstärkt auf diesem Bereich. Neben der sichtbaren Präsenz plant die Polizei erneut gezielte Personen- und Taschenkontrollen.

Gut 1000 Einsatzkräfte schickt die Kölner Polizei auf die Straßen. Copyright: Alexander Schwaiger

450 Mitarbeitende des Ordnungsamts sowie 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Sanitätsdienst, darunter viele Ehrenamtliche, sind dazu am Elften Elften im Einsatz.

Wo ist Glas verboten?

Um Scherbenmeere in den Feier-Hotspots zu verhindern, setzt die Stadt an jecken Feiertagen schon seit Jahren auf mehrere Glasverbotszonen.

Das Verbot gilt in der Altstadt im Bereich zwischen Dom, Rheinufer und Heumarkt sowie im Univiertel rund um die Zülpicher Straße, auf der Uniwiese und um den Aachener Weiher. Im Severinsviertel setzt die Stadt wie zuletzt auf eine freiwillige Glasabgabe.

Wie fährt die KVB am Elften Elften?

Die Linie 9 fährt am Elften Elften nicht durchs gesperrte Univiertel und verkehrt nur zwischen den Haltestellen „Königsforst“ und „Neumarkt“. Auf der anderen Seite fährt zwischen den Haltestellen „Sülz Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“ der Ersatzbus 109.

Sollte der Heumarkt überfüllt sein, halten die Linien 1, 7 und 9 nicht an der Haltestelle „Heumarkt“, sondern fahren ohne Halt weiter Richtung Neumarkt oder Deutz. Die Linie 5 durchfährt die Haltestelle „Rathaus“ ab 7 Uhr ohne Halt. Die Linien 12 und 15 fahren die Haltstelle „Zülpicher Platz“ nicht an.

Aus Sicherheitsgründen dürfen KVB-Räder unter anderem nicht in der Altstadt, auf dem Bahnhofsvorplatz, der Dom-Umgebung und auf dem Chlodwigplatz abgestellt werden. Alle Fahrplanänderungen finden Sie online. www.kvb.koeln

Wie bereitet sich der Rettungsdienst vor?

Im Bereich des Univiertels und in der Altstadt richtet der Rettungsdienst mehrere Unfallhilfsstellen ein. Dort bekommen Feiernde mit gesundheitlichen Beschwerden schnelle Hilfe. Neu in diesem Jahr sind die Unfallhilfsstellen in der Südstadt am Chlodwigplatz und Severinskirchplatz. Zur Entlastung der innenstädtischen Krankenhäuser betreibt die Feuerwehr ein Notfallversorgungszentrum im Berufskolleg Humboldtstraße, wo Patienten temporär versorgt werden können.

Was tut die Stadt für den Jugendschutz?

Erneut rückt die Stadt in diesem Jahr den Jugendschutz in den Fokus. Um feiernden Minderjährigen unkomplizierte Hilfestellung zu gewährleisten und gefährdende Situationen frühzeitig abzuwenden, verstärkt das Jugendamt seine Präsenz vor Ort. Es wird mit knapp 40 Mitarbeitenden unterwegs sein. Ein Streetwork-Team wird von 10 bis 20 Uhr im Univiertel, am Aachener Weiher und auf den Ringen vor Ort sein.

Wie wird das Wetter?

Die Sonne wird am Elften Elften voraussichtlich kaum zu sehen sein. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt morgens und mittags 70 Prozent, danach bleibt es höchstwahrscheinlich trocken. Die Wetterdienste prognostizieren Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad.

Weitere Details zu den Maßnahmen von Stadt und Polizei finden Sie unterwww.stadt-koeln.de/karneval

Das Müllkonzept in Zahlen

750 mobile Toiletten hat die Stadt in den stark frequentierten Bereichen aufgestellt, 450 davon im Univiertel. Die AWB haben 640 orangefarbene Eventtonnen mit 240 Litern Fassungsvermögen aufgestellt. Dazu kommen 32 Glascontainer, die je 1100 Liter fassen.