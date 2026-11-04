Auf geht’s in die neue Session! Traditionell wird der Karnevalsstart seit 1969 von der Willi-Ostermann-Gesellschaft gefeiert, seit 2003 auf dem Heumarkt. Aus der ursprünglich kleinen Feier ist inzwischen ein Mammutprojekt geworden.

Am 11. November 2026 werden rund 8000 Menschen von 9 bis 18 Uhr vor der Bühne am Heumarkt feiern, um 11.11 Uhr den Countdown herunterzählen und die designierten Dreigestirne erleben. Der Alter Markt bietet Platz für bis zu 6000 weitere Jecke. Dort kann das Programm auch ohne Ticket über die Leinwand verfolgt werden.

11.11. auf dem Heumarkt: Würdigung von Willi Ostermann

Bei der Vorstellung des Programms blickte Präsident Ralf Schlegelmilch am Mittwoch (4. November) erst einmal auf die US‑Zwischenwahlen, bei denen sich die Demokraten die Mehrheit gesichert haben. „Heute ist ein blauer Tag. So blau wird bestimmt auch der Himmel am Elften im Elften“, hofft er.

Festkomitee-Präsident Lutz Schade (r.) und Ostermann-Präsident Ralf Schlegelmilch freuen sich auf eine Sessionseröffnung ganz im Zeichen von Willi Ostermann. Copyright: Daniela Decker

Die Sessionseröffnung steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 150. Geburtstages von Willi Ostermann. Der Chor Laut aber Schief, Scharmöör sowie Michael Kuhl und JP Weber werden ab WDR-Übertragungsbeginn um 10.30 Uhr einen Ostermann-Block bieten.

Zum Abschluss der Liveübertragung werden um 15.50 Uhr die Rabaue den kölschen Liedermacher mit dem Titel „Dem Ostermann sing Leedche“ ehren. Auch der Klassiker „Heimweh nach Köln“ wird in einer DJ-Version neu interpretiert. Entstanden ist dies aus der Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln rund um das Sondertrikot. Auf dem Platz wird es auch die begehrten Schals, Pins und Krätzchen zu kaufen geben.

Blumengarten mit Heumarkt-Auftritt

Eine weitere Besonderheit zwischen den bekannten kölschen Bands wird der Auftritt der Band Blumengarten um 13 Uhr werden, die in diesem Sommer mit „Gut genug“ den Mega-Hit gelandet hat. Damit sollen ganz im Sinne des Festkomitee-Projekts „Alaaf 2040“ gerade die Jüngeren angesprochen werden.

Blumengarten sind Wahl-Kölner, sie treten am 11.11. auf. Copyright: Kristina Wolf

„Die Sessionseröffnung ist ein schönes Beispiel, wie man friedlich, fröhlich, miteinander feiern kann. Diese Veranstaltung ist eine Einladung an die Jüngeren, mitzufeiern und unser Brauchtum zu erleben“, sagt Präsident Lutz Schade. „Die Dinge auf der Zülpicher Straße entstehen deshalb, weil die Jugendlichen kein Angebot haben und nicht wissen, wohin sie sollen. Hier gibt es ein schönes Beispiel, wie man den Tag verbringen kann.“

Organisatorisch ist das Fest immer anspruchsvoller geworden. „Das Sicherheitskonzept muss konstant optimiert werden und ist inzwischen 120 Seiten lang“, sagt Schlegelmilch. 750 Personen, davon allein 250 Security-Mitarbeitende, sind im Einsatz. Die Produktionskosten für den ganzen Tag belaufen sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

11.11. auf dem Heumarkt: Das ist das Bühnenprogramm

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Auf die Fläche darf deshalb so gut wie nichts mitgenommen werden, auch keine eigenen Getränke. „Die Gastronomie ist eine wichtige Ertragssäule“, sagt Schlegelmilch. Rund 80 Prozent der Jecken seien Stammgäste, die die Abläufe schon gut kennen.

„Awareness“-Konzept verstärkt

Verstärkt wurde in diesem Jahr das so genannte „Awareness“-Konzept. Sechs Mitarbeitende von den Maltesern sind im Einsatz. Zum zweiten Mal wird auch die Guardy-App genutzt. Besucherinnen und Besucher können damit direkt aus der Menge heraus Hilfe anfordern, ohne einen Ordner suchen oder sich bemerkbar machen zu müssen. Die Meldungen laufen in einer Leitstelle zusammen, die unmittelbar mit dem Sanitäts- und dem Sicherheitsdienst vor Ort verbunden ist.

Alle Top-Bands, wie die Räuber, werden bei der Sessionseröffnung der Willi-Ostermann-Gesellschaft auf dem Heumarkt auftreten. Copyright: Daniela Decker

„Im Vorjahr gab es einen einzigen Fake-Anruf“, sagt Schlegelmilch. „Sicherheit auf einem Platz mit zehntausenden Menschen entscheidet sich nicht daran, wie viele Kräfte im Einsatz sind, sondern daran, wie schnell sie von einem Problem erfahren“, sagt Okay Durmus, Geschäftsführer der Düsseldorfer Firma.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass der Start in die fünfte Jahreszeit problemlos ablaufen wird und das Event auch nicht wie bei den „Gen Z“-Demos von Krawallmachern unterwandert wird. „Zum einen ist ein Mittwoch in der Regel ein ruhigerer Tag. Zum anderen passt im Karneval jeder auf den anderen auf. Da haben Störer keine Chance“, ist sich Schlegelmilch sicher.