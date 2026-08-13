Klimageräte verschaffen an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung. Allerdings sind diese Apparate oft mit einem hohen Stromverbrauch verbunden. Wer Energiekosten reduzieren will, sollte deshalb auf eine sachgemäße Bedienung Wert legen und die Temperaturanzeige beachten.

Den Verbraucherzentralen zufolge sollte die Differenz zwischen der Temperatur im Innenraum und jener im Freien nicht mehr als fünf bis sechs Grad Celsius ausmachen. Dies schont nicht nur die Finanzen, sondern ist auch aus gesundheitlichen Erwägungen empfehlenswert, da Wohnbereiche grundsätzlich nicht übermäßig gekühlt werden sollten.

Räume vor Hitze schützen

Generell gilt: Je wärmer ein Zimmer ist, umso mehr Energie muss das Gerät für die Abkühlung aufwenden. Dies resultiert in einem höheren Strombedarf und somit steigenden Ausgaben. Um das zu umgehen, sollten Sie darauf achten, dass sich die Zimmer gar nicht erst stark erwärmen. Es hilft zum Beispiel, bei intensiver Sonneneinstrahlung die Vorhänge zu schließen.

Zudem sollte die Klimaanlage nur bei tatsächlichem Bedarf laufen. Im Schlafzimmer kann es genügen, sie erst kurz vor dem Zubettgehen zu aktivieren. Wer darüber hinaus sparen möchte, kann in der Nacht das Fenster öffnen, anstatt das Gerät einzusetzen – unter der Voraussetzung, dass die Außentemperatur kühler ist als die im Zimmer.

Auf den richtigen Standort kommt es an

Auch die Platzierung des Geräts spielt eine wesentliche Rolle. Eine fest montierte Klimaanlage sollte möglichst weit oben an einer Wand befestigt werden. Weil warme Luft nach oben strömt und kalte absinkt, kann auf diese Weise eine Zirkulation im Raum entstehen, welche die Luft effizient abkühlt. Das dazugehörige Außengerät sollte möglichst in Gebäudenähe und im Schatten positioniert werden.

Für ein tragbares Klimagerät ist es wichtig, dass es nicht zugestellt wird. Eine Positionierung hinter Gardinen oder Polstermöbeln ist zu vermeiden, weil der Betrieb dadurch schnell kostspieliger werden kann.

Feste Anlagen oft effizienter als mobile Geräte

Obwohl fest installierte Klimaanlagen in Anschaffung und Montage teurer sind, ist ihr Betrieb auf lange Sicht häufig wirtschaftlicher als jener von tragbaren Geräten. Solche sogenannten Split-Systeme kühlen obendrein deutlich leistungsfähiger als Monoblöcke. (dpa/red)

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