Regelmäßige körperliche Nähe in einer Partnerschaft ist mehr als nur ein Ausdruck von Zuneigung. Studien zeigen, dass einvernehmliche Berührungen – sei es eine Umarmung, eine Hand auf der Schulter oder eine spielerische Geste am Po – messbare physiologische Effekte auslösen. Sie fördern die Ausschüttung von Oxytocin, auch Bindungshormon genannt, und senken gleichzeitig den Cortisolspiegel.

Ein niedrigerer Cortisolspiegel bedeutet einen stabileren Blutdruck, einen ruhigeren Herzschlag und eine bessere Schlafqualität. Zudem belegen Untersuchungen, dass Menschen, die häufig körperliche Zuneigung erfahren, seltener an Erkältungen erkranken.

Po-Griff als Lebensverlängerung? Was die Forschung wirklich sagt

Eine umfassende Meta-Analyse bestätigte die klar positiven Wirkungen von Berührung auf Angst, Depressionen und Blutdruckwerte. Bereits kurze Momente der Nähe aktivieren das parasympathische Nervensystem und wirken somit als natürlicher Stresspuffer.

Zwar fehlen direkte Beweise für einzelne Gesten. Der Nutzen entsteht vielmehr durch die Summe alltäglicher Nähe. Soziale Verbundenheit und emotionale Sicherheit gelten als starke Prädiktoren für ein längeres Leben.

Menschen in stabilen, körperlich zugewandten Beziehungen weisen statistisch niedrigere Sterberaten auf. Regelmäßige Zärtlichkeit signalisiert dem Körper Sicherheit und dämpft langfristig entzündungsfördernde Prozesse.

Affektive Berührung senkt Stress – und könnte die Lebenserwartung steigern

Entscheidend ist die gegenseitige Zustimmung. Ohne Einvernehmen oder in belasteten Beziehungen entfällt der gesundheitliche Vorteil. Eine spielerische Berührung am Po ist dabei nur ein alltagsnahes Beispiel, das mit einer Umarmung vergleichbar ist. Sie ersetzt jedoch weder eine gesunde Ernährung noch Bewegung oder medizinische Vorsorge.

Regelmäßige kleine Gesten der Zuneigung können das Wohlbefinden und die Qualität der Beziehung spürbar stärken. Die Wissenschaft stützt die Idee, dass körperliche Nähe Stress puffert und somit indirekt die Gesundheit fördert. Ob sich daraus zusätzliche Lebensjahre ergeben, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Ein zärtlicher Moment im Alltag schadet jedenfalls nicht – vorausgesetzt, beide Partner fühlen sich dabei wohl. (mbr)