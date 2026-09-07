Im November geht die große Kölner Stadt-Anzeiger-Serie „150 aus 150“ über die wichtigsten Kölner Persönlichkeiten der vergangenen 150 Jahre auf die Zielgerade. Am 23. November 2026 feiern wir in der Volksbühne am Rudolfplatz das Finale. Zum 150-jährigen Bestehen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ führen die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasack, Chefkorrespondent Joachim Frank und der Kölner Historiker Ulrich Soénius, Autor unserer Jubiläums-Serie, durch anderthalb Jahrhunderte Stadtgeschichte.

Im Mittelpunkt stehen die Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Sport, Sozialem und Karneval, die Köln ihren Stempel aufgedrückt und Spuren in der Stadt hinterlassen haben. Mit prominenten Überraschungsgästen wie unter anderem dem Kölner Bestseller-Autoren Frank Schätzing werfen wir auch persönliche Blicke auf die Kölner Historie. Ein Abend voller Geschichten, Erinnerungen und großer Momente – von Adenauer bis Millowitsch, Köln zwischen Tradition, „Jeföhl“ und Aufbruch.

Der Abend beginnt um 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro (zzgl. VVK) und sind unter diesem Link oder bei Rausgegangen.de erhältlich. Freie Platzwahl.