Für die Leserinnen und Leser ist Kristof Magnussons wunderbare Satire „Ein Mann der Kunst“ ein großes Geschenk. Die Reise ins deutsche Bildungsbürgertum mit all seinen Widersprüchen ist ebenso klug wie unterhaltsam – und deshalb ist der Roman des deutsch-isländischen Autors in diesem Jahr das „Buch für die Stadt“.

Dem 50-Jährigen ist ein echtes Kunststück gelungen. Er hat eine Satire über die Skurrilitäten und Abgründe des Kunstbetriebs geschrieben, die sich dennoch durch eine große Zuneigung zu ihren Figuren auszeichnet. Er legt ihre Widersprüche offen, führt sie aber nie vor. Die Auswirkungen des Patriarchats, auch und gerade auf die Kunstwelt, Sexismus, Klassismus und Generationendebatten behandelt Magnusson wie scheinbar nebenbei und wirft auch die grundsätzliche Frage auf, was Kunst heute noch erreichen kann oder sollte. Dabei ist stets zu spüren, wie dankbar er denen ist, die immer noch an ihre Macht glauben. Deshalb ist sein Roman im engeren Sinne gar kein Künstlerroman, auch wenn es zunächst so scheint, sondern vielmehr ein Kunstliebhaberroman.

Es ist kein Wunder, dass Magnusson nicht nur als Übersetzer und Romanautor arbeitet, sondern seine Texte auch sehr erfolgreich für die Bühne adaptiert oder neue Stücke schreibt. Er hat ein großes Talent für scharfe Beobachtungen, ungemein unterhaltsame Dialoge und kluge Pointen.

Das „Buch für die Stadt“ ist eine Literaturaktion von Literaturhaus Köln, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“. Die Sonderausgabe des Romans ist seit dem 14. September im Goldmann Verlag erschienen und in vielen Buchhandlungen in Köln erhältlich.

Die Matinee mit Kristof Magnusson am 22. November 2026 um 11 Uhr im neu eröffneten Schauspiel Köln bildet den Auftakt der Aktionswoche, die bis zum 29. November läuft. Tickets für die Matinee gibt es hier. Sie sind herzlich eingeladen, in der Woche eine Veranstaltung beizusteuern. Unterstützt wird die Initiative vom Unternehmen JTI.