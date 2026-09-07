„Hinter den Schlagzeilen“Kölner Stadt-Anzeiger startet neue Talkreihe am  Schauspiel

Jahrelang war die Baustelle am Offenbachplatz die meistdiskutierte Kölns. Verzögerungen, Kostensteigerungen und immer neue Schlagzeilen begleiteten die Sanierung des Hauses. Nun kehren Schauspiel und Oper wieder an ihren angestammten Ort zurück. Neben etlichen Premieren von Oper und Schauspiel feiert Ende September auch die neue Talkreihe „Hinter den Schlagzeilen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ Premiere - und zwar im Kleinen Haus des Schauspiels.

Die Talkreihe „Hinter den Schlagzeilen“ will journalistische Arbeit sichtbar, verständlich und erlebbar machen. Redakteurinnen und Redakteure des „Kölner Stadt-Anzeiger“ sprechen mit wechselnden Gästen über aktuelle und relevante Themen, ordnen Recherchen ein und erklären, wie Geschichten entstehen. Das Publikum ist eingeladen, ebenfalls Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Zum Auftakt der Talkreihe am Dienstag, 29. September, geht es um einen Blick zurück auf die Geschichte der langjährigen Baustelle – und um die Frage, was die Wiedereröffnung jetzt für das Schauspiel, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kölnerinnen und Kölner bedeutet.

Moderiert wird der Abend von Anne Burgmer, Kultur-Ressortleiterin, und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin. Als Experte dabei ist Chefreporter Matthias Hendorf, der die Entwicklung rund um das Schauspielhaus in den vergangenen Jahren journalistisch begleitet hat. Außerdem kommen Mitarbeitende des Schauspiels zu Wort, die den Neustart aus nächster Nähe erlebt und mitgestaltet haben. An dem Abend wird es zudem um wichtige Schlagzeilen des letzten Jahrzehnts in Bezug auf den Offenbachplatz und die Geschichten dahinter gehen.

Die Premiere der Reihe findet am Dienstag, 29. September 2026, um 20 Uhr im Kleinen Haus des Schauspiel Köln am Offenbachplatz statt. Freie Platzwahl. Tickets kosten 15 Euro und sind über den Ticketshop des Schauspiel Köln erhältlich.

Nächster Abend am 23. Oktober mit Jaques Tilly

Die nächste Folge der Talkreihe „Hinter den Schlagzeilen“ im Kleinen Haus des Schauspiels findet am 23. Oktober statt. Dann wird der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly zu Gast sein, über den Prozess sprechen, der in Moskau gegen ihn geführt wird, seine legendärsten Wagen, Satire und Meinungsfreiheit sprechen. Auch hier für sind bereits Tickets über den Ticketshop des Schauspiel Köln erhältlich.