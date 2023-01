Die Polizei musste in der Nacht auf Dienstag zu einem Einsatz an den Rheinboulevard in Deutz. (Symbolfoto)

Köln – In der Nacht auf Dienstag (28. Juni) ist es am Rheinboulevard in Köln-Deutz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Dabei hat ein 29-Jähriger eine Schnittwunde am Hals erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die vier Männer gegen 2.45 Uhr vor dem Hyatt-Hotel in Deutz mit zwei etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen, jungen Unbekannten in zunächst verbale Streitigkeiten geraten sein.

Im Verlauf des Streits soll dann einer der Männer eine Bierflasche an einer Steinmauer zerbrochen und mit dem abgebrochenen Flaschenhals den 29-Jährigen am Hals verletzt haben. Laut Polizei, soll der Tatverdächtige einen blauen Verband an der linken Hand getragen haben. Außerdem soll er mit einer hellen Hose, einem Hemd mit Rollkragen und einer schwarze Weste bekleidet gewesen sein. Sein Begleiter soll einen langen Kinnbart haben. Außerdem soll er ein weißes Longsleeve und eine blaue Jeans getragen haben.

Die Kölner Polizei sucht nun nach Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können. Dies ist unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) möglich. (red)