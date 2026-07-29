Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ lädt zu einer musikalisch-kulinarischen Zeitreise durch 150 Jahre kölnische Stadtgeschichte mit der kölschen Gruppe „De Kallendresser“. Der Abend, moderiert von Helmut Frangenberg („Kölner Stadt-Anzeiger“, „Loss mer singe“), verbindet historische und moderne Lieder mit einer feinen „Kölschen Fooderkaat“, der kölschen Speisekarte.

Die „Kallendresser“ sind bekannt für ihre feinen Interpretationen von kölschen Klassikern aus drei Jahrhunderten. Bereits seit Ende der 1980er Jahre macht die Band zusammen Musik – aber nur dort, wo es ihr gefällt. Ein Konzert mit den „Kallendresser“ ist immer etwas ganz Besonderes. Für den Abend in der Wolkenburg haben sie Lieder ausgesucht, die Stimmungen und das Zeitgeschehen einer Großstadt beschreiben, die sich im Kaiserreich und zu Zeiten der Weimarer Republik zu einer pulsierenden Metropole entwickelt. Weitere Perlen der kölnischen Liedkultur berichten vom Wiederaufbau nach dem Krieg und der Stadtentwicklung bis heute. Ein Textheft erleichtert das Mitsingen. Dazu wird Helmut Frangenberg mit spannenden, aber auch kuriosen Geschichten von Veränderungen in der Stadt und dem viel besungenen Selbstverständnis der Kölnerinnen und Kölner seit der Gründung des „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichten.

In dem Jahr, in dem der 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“, Konrad Adenauers und Willi Ostermanns gefeiert wird, entfaltet sich ein klingendes Panorama: humorvoll, augenzwinkernd und immer nah am kölschen Lebensgefühl. Gemeinsam singen und ein mehrgängiges, kölsches Menü aus der Top-Küche der Wolkenburg genießen – das ist das Programm des Abends. Als Weinbegleitung wird auch die „Cuvée Adenauer“ serviert, der exklusive Jubiläumswein vom Spitzenweingut Wegeler zum 150-jährigen Bestehen des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Der Mitsingabend findet statt am 11. September 2026. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr in der Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln. Ein Ticket kostet 145 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Alle Getränke und Speisen sind im Ticketpreis enthalten. (red)