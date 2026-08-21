Wie lässt sich innere Ruhe finden, wenn der Alltag laut ist und viele Menschen von Unruhe, Überlastung und mentaler Erschöpfung betroffen sind? Sebastian Witte beschäftigt sich in seinem neuen Buch „Vom tiefen Glück, einer Schneeflocke beim Fallen zuzuschauen“ (DuMont) mit dieser Frage. Am 24. September stellt er es bei seiner Kölner Buchpräsentation in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ vor.

Witte ist Redakteur bei GEO und schreibt seit Jahren über Themen aus dem Kosmos der Forschung. Besonders interessieren ihn die großen Fragen des Lebens: Was macht uns zu dem Menschen, der wir sind? Worauf bauen Glück und Zufriedenheit? Und wie finden wir zu mehr Ruhe und Gelassenheit? In seinem Buch plädiert er für eine Kunst der Vergegenwärtigung, die sich jederzeit und überall kultivieren lässt – ohne Rückzug aus dem Alltag, ohne Kloster und ohne feste Übungspraxis.

Im Gespräch mit Chefreporterin Claudia Lehnen geht es darum, warum Stillsein vielen Menschen so schwerfällt, weshalb Erlebnisarmut schnell als Bedrohung empfunden wird und wie kleine, leise Momente Orientierung, Halt und inneren Frieden geben können. Der Abend richtet sich an alle, die verstehen möchten, wie Ruhe im Alltag entstehen kann – und welche Rolle Aufmerksamkeit, Abstand und das bewusste Wahrnehmen des Augenblicks dabei spielen.

Die Veranstaltung findet am 24. September um 19 Uhr in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ statt. Tickets kosten 14. Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr und sind hier unter diesem Link oder direkt bei Rausgegangen.de erhältlich.

Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.