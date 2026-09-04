Wie wäre es, einem prominenten Schriftsteller bei der Arbeit über die Schulter schauen zu können? Und das über die gesamte Zeit seines Schaffens? Hanns-Josef Ortheils neues Buch „Das Panorama des Schreibens“ ermöglicht genau das. Seit seinem achten Lebensjahr verfasst der Autor, der am 5. November 75 wird, täglich mindestens einen Text: knappe Protokolle, kleine Erzählungen, Ideensammlungen und Entwürfe größerer Schreibprojekte, oft mit Fotografien oder Bildern. Diese Sammlung, die Tag für Tag weiterwächst, ist zu einem in der deutschsprachigen Literatur wohl einzigartigen Archiv geworden.

Für das Gespräch mit Joachim Frank bringt Ortheil besondere Fundstücke mit, erzählt von ihrer Bedeutung und nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine – wie es in der Ankündigung des Buches heißt – „faszinierende Reise in seine Biographie“ bis zum „Glutkern seines Schreibens“. Das Buch kann vor Ort gekauft und auf Wunsch auch signiert werden.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 10. November 2026, um 19 Uhr in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ statt. Tickets kosten 18 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr und sind hier unter diesem Link oder direkt auf der Ticketplattform Rausgegangen.de erhältlich.

Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.