Das Adenauer-Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu. Im Gespräch mit Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“, beleuchtet Professor Norbert Frei, einer der besten Kenner Adenauers und seines Wirkens über sieben Jahrzehnte und vier politische Regimes hinweg, die großen Etappen in Adenauers Leben, seine Verdienste, seine Grenzen und das bleibende Vermächtnis.

Einen besonderen Akzent setzt der Abend mit der Beteiligung einer Zeitzeugin, die an die zu ihrer Zeit am meisten bewunderte politische Leistung Adenauers erinnert: die „Heimholung“ der in der Sowjetunion internierten deutschen Kriegsgefangenen 1955. Auch ein weiterer Zeitzeuge wird an dem Abend anwesend sein.

Zu Ehren Adenauers und zur Feier seines 150. Geburtstags wird an diesem Abend für alle Gäste die „Cuvée Adenauer“ serviert, ein eigens kreierter Riesling des Spitzenweinguts Wegeler (Mosel), der zugleich der Jubiläumswein des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zum 150-jährigen Bestehen ist.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 19 Uhr in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ statt. Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung. Tickets kosten 16 Euro und sind unter diesem Link oder direkt bei Rausgegangen.de erhältlich.