Mit dem Staunen, wussten die griechischen Philosophen, beginnt das Nachdenken des Menschen über sich selbst und die Welt. Ziemlich bald dürften der Genuss und das Staunen über Wein dazugekommen sein. Denn schon Platon siedelt das Gespräch über die großen Fragen des Lebens im Rahmen eines Gastmahls an, zu dem gewiss ein guter Wein gehörte.

Zusammen mit dem Weinclub „Wein & Welt“ laden der Weinexperte Andreas Brensing und der KStA Genuss-Club zu einer unterhaltsamen, lehrreichen Genusstour durch die abendländische Geistesgeschichte in das Neven-DuMont-Haus ein. Wir begegnen großen Denkern und Dichtern – mit ihren Vorlieben, Trinkgewohnheiten und ihren Ausführungen zur Bedeutung von Wein.

Von Goethe, dem Unvermeidlichen, wissen wir aus Beschreibungen sowie dank archivierter Bestellungen und Rechnungen recht gut, wie gern er Wein konsumierte und was bei ihm ins Glas kam. Andere Literaten wie Friedrich Dürrenmatt haben gelegentlich selbst Auskunft über ihre Weinvorräte im Keller gegeben. Nicht selten schlagen sich Kenntnis und Auswahl auch in den Werken der Autoren nieder.

Das von KStA-Chefkorrespondent Joachim Frank moderierte Gespräch wird ergänzt um einschlägige literarische Kostproben – und die Verkostung von sechs eigens für diesen Abend ausgewählten Weinen.

Alle Infos zum Weinabend auf einen Blick:

Wann: 23.09.2026 um 19 Uhr

Wo: Neven DuMont Haus, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

Was: Weinverkostung von 6 ausgewählten Weinen & Vorstellung der Weine und ihrer Dichter & Denker im moderierten Gespräch

Wie viel: 59 Euro. Tickets gibt es unter diesem Link oder direkt bei Rausgegangen.de