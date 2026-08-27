„Rheinische Lösung“Kölner Flughafen-Chef bei neuer Wirtschafts-Talkreihe zu Gast

Mit „Rheinische Lösung – Die Köpfe der Wirtschaft“ startet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ eine neue Veranstaltungsreihe, präsentiert von NetCologne Business. Zum Auftakt ist der Kölner Flughafenchef Thilo Schmid zu Gast. Am 10. September um 19 Uhr spricht er in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit Thorsten Breitkopf, Chefreporter Wirtschaft für Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnische Rundschau.

Im Mittelpunkt des Talkformats steht die Frage, wie ein Flughafen heute geführt wird – zwischen Alltagsbetrieb, wirtschaftlichen Anforderungen und neuen Sicherheitsfragen. Schmid, Ex-Düsseldorfer mit schwäbischen Wurzeln, berichtet unter anderem davon, wie die Kölner Sommerferien am Flughafen gelaufen sind, welche Herausforderungen nach Drohnenvorfällen besonders im Fokus stehen und wie sich das Fliegen in Zukunft verändern könnte. Auch die neuen CT-Scanner am Flughafen und ihre Funktionsweise werden Thema des Abends sein.

Die Veranstaltung findet am 10. September um 19 Uhr in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, statt. Leserinnen und Leser können sich kostenlos hier zu dieser Veranstaltung anmelden.

Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.