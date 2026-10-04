Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Fund am Rheinufer in Höhe der Fleher Brücke alarmiert.

Es handelte sich um eine britische Phosphor-Brandbombe. Durch das aktuelle Niedrigwasser des Rheins wurde der Metallkörper freigelegt und entzündete sich bei Kontakt mit der Luft. Aus dem stark korrodierten Gegenstand trat weißer Rauch aus, stellenweise brannte er sogar. Die Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich weiträumig ab.

Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt an

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde alarmiert. Die Experten und Expertinnen ließen den Phosphor kontrolliert ausbrennen, da keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung bestand.

Laut den Experten und Expertinnen befanden sich im vorderen Teil der Bombe rund 300 Gramm weißer Phosphor. Die eigentliche Hauptbrandladung war glücklicherweise bereits durch das Wasser ausgespült worden.

Feuerwehr warnt eindringlich

Die Feuerwehr warnt in diesem Zusammenhang eindringlich: Wer einen verdächtigen Gegenstand findet, sollte diesen auf keinen Fall berühren oder bewegen. Stattdessen sofort Abstand halten und den Notruf 110 oder 112 wählen.

Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet. Der ausgebrannte Bombenkörper wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst sicher abtransportiert. (red)