An einer Wuppertaler Gesamtschule ist Amokalarm ausgelöst worden. Die Schule sei vorsorglich evakuiert und von Polizeikräften abgesucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei nichts Gefährliches gefunden worden. „Es hat zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden“, hieß es. Für die Schüler wurden Busse bereitgestellt.

Weiterhin werde versucht herauszufinden, wer den Alarm ausgelöst hat und warum. Die Polizei schloss einen technischen Defekt als Ursache des Alarms nicht aus. (dpa)