Die Annakirmes in Düren gehört zu den größten und traditionsreichsten Volksfesten in Nordrhein-Westfalen – und ist für viele schlicht „die Anna“. Neun Tage lang im Sommer wird das Festgelände zur bunten Erlebniswelt für Groß und Klein. Die Annakirmes ist nicht nur in Düren selbst ein Highlight, sondern auch in umliegenden Städten wie Jülich, Eschweiler, Langerwehe, Kreuzau, Nideggen, Merzenich und Niederzier fest im Sommerkalender verankert – für viele ein echtes Stück Heimat. Nicht zuletzt strömen jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher aus Köln, Aachen und dem gesamten Umland auf das Festgelände.

Ob rasante Fahrgeschäfte, duftende Reibekuchen, nostalgische Karussells oder ein kühles Bier unterm Riesenrad – hier kommen Kirmesfans voll auf ihre Kosten. Wir haben die wichtigsten Infos zur „Anna“ für Sie zusammengefasst.

Annakirmes 2026: Die wichtigsten Infos im Überblick

Zeitraum? 25. Juli bis 2. August 2026 Wo? Festplatz an der Kuhbrücke, 52349 Düren Anfahrt: Rurtalbahn-Haltestelle Annakirmesplatz oder Buslinien bis Düren ZOB, dann zu Fuß Familientag: Dienstag, 28. Juli 2026, mit ermäßigten Preisen (keine Haustiere wie Hunde erlaubt!) Seniorennachmittag: Montag, 27. Juli 2026, mit Stargast Marcus Wohlfahrt (ehemaliger Leadsänger der „Klostertaler“) und Kaffee und Kuchen. Zur Einstimmung sorgt Hans Willi Mölders („Ne Spetzboov“) für gute Laune. Feuerwerk: Freitag, 31. Juli 2026, ab ca. 22 Uhr für 20 Minuten

Annakirmes 2026: Alle Termine im Überblick

25. Juli 2026 (Samstag): 12.00 Uhr bis 2.00 Uhr | Eröffnung mit Böllerschüssen und Freifahrten | ab 12.00 Uhr – 15 Minuten Freifahrten auf dem gesamten Platz | ab 15.00 Uhr – Weltmeisterschaft im Kirschkernweitspucken 26. Juli 2026 (Sonntag): 11.00 Uhr bis 0.30 Uhr 27. Juli 2026 (Montag): 12.00 Uhr bis 0.30 Uhr | 15.00 bis 17.00 Uhr – Seniorennachmittag im Hexenhof mit Musik und Bewirtung 28. Juli 2026 (Dienstag, Familientag): 11.00 Uhr bis 0.30 Uhr, ganztägig reduzierte Preise an Fahrgeschäften, Buden und Imbissen 29. Juli 2026 (Mittwoch): 12.00 Uhr bis 0.30 Uhr | 19.00 Uhr – Rheinischer Abend: Kölsche Musik, Tanz und Stimmung bei freiem Eintritt 30. Juli 2026 (Donnerstag): 12.00 Uhr bis 2.00 Uhr 31. Juli 2026 (Freitag): 12.00 Uhr bis 2.00 Uhr | Besuch von Vertretern aus Politik, Kultur und Partnerstädten | ab ca. 22.00 Uhr – großes Höhenfeuerwerk über dem Festplatz 1. August 2026 (Samstag): 12.00 Uhr bis 2.00 Uhr 2. August 2026 (Sonntag): 11.00 Uhr bis 0.00 Uhr

Annakirmes 2026 in Düren: Welche Fahrgeschäfte und Neuheiten gibt es?

Rund 160 Schaustellerbetriebe reisen im Jahr 2026 für die Annakirmes an. Auf diese Fahr- und Laufgeschäfte können sich die Besucherinnen und Besucher freuen:

Achterbahn „High Explosive“ Autoscooter (zwei Anlagen) Freefalltower „Gravity“ Großschaukel „Konga“ Hoch- und Rundfahrgeschäft „Explosive“ Kettenkarussell „Wellenflieger“ Laufgeschäft „Après Ski“ Musikexpress „Beach Party“ Raftingbahn „River Rafting“ Rundfahrgeschäft „Break Dancer“ Rundfahrgeschäft „Break Dancer No. 2“ Rundfahrgeschäft „Commander“ Rundfahrgeschäft „Eva's Fahrt ins Paradies“ Rundfahrgeschäft „Octopussy“ Rundfahrgeschäft „Swing Up“ Scheibenwischer „New York“ „Die große Geisterbahn“ „Dürener Riesenrad“

Zum Einstimmen: Achterbahn „High Explosive“!

Angebote für Kinder auf der Annakirmes 2026

Auch die jüngsten Gäste der Kirmes in Düren dürfen sich im Jahr 2026 auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Die folgenden Kinderfahrgeschäfte versprechen ein tolles Erlebnis für Familien:

Bungee-Trampolinanlage „Jungle Adventure Jump“ Eisenbahn „Circus Express“ Fliegender Teppich „1001 Nacht“ Kinderachterbahn „Crazy Jungle“ Kinderkarussell „Die lustige Seewelt“ Kinderkarussell „Märchen-Paradies“ Kinderkarussell „Piston Cup“ Kinderkarussell „Samba Balluna“ Kinderkarussell „Traumstraße A1“ Kinderkettenflieger „Circuskarussell“ „Mini Scooter“

Zum Einstimmen: Großschaukel „Konga“!

Dürener Annakirmes: Kosten steigen auf Rekordniveau – Kritik aus der Politik

Die Kosten für die Annakirmes sind im vergangenen Jahr auf rund 1,2 Millionen Euro gestiegen – deutlich mehr als noch 2022. Besonders die CDU im Stadtrat kritisiert die fehlenden Einsparungen bei dem städtisch mitfinanzierten Volksfest, wie die „Aachener Zeitung“ berichtet.

Gründe für die Kostenexplosion sind gestiegene Sicherheits- und Energiekosten sowie allgemeine Preissteigerungen. Bürgermeister Frank Peter Ullrich verteidigt das Fest als kulturell unverzichtbar für die Region. Eine genaue Kostenanalyse soll nach der Kirmes vorgelegt werden.

Annakirmes 2026: Wo findet die Dürener Kirmes statt?

Das Kirmesgelände an der Kuhbrücke liegt zentrumsnah im Dürener Stadtgebiet und ist bequem mit dem ÖPNV zu erreichen.

Adresse: Annakirmesplatz, Kuhgasse, 52349 Düren, Google Maps öffnen

Rurtalbahn und ÖPNV: Sie erreichen die Annakirmes mit der Rurtalbahn (RB 21, Linie Düren – Linnich) – steigen Sie an der Haltestelle „Annakirmesplatz“ aus. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Haupteingang. Alternativ fahren Buslinien des AVV (z. B. Linien 206, 211 oder SB8) zum ZOB Düren. Von dort erreichen Sie die Kirmes in etwa zehn Minuten zu Fuß.

Sollten Sie mit der Deutschen Bahn anreisen, steigen Sie am Hauptbahnhof Düren aus. Der Fußweg zum Kirmesgelände beträgt ebenfalls rund zehn Minuten.

Für Besucher, die dennoch mit dem Auto kommen möchten, stehen nur begrenzt Stellplätze zur Verfügung – etwa am Reisemobilhafen in der Rurstraße oder am P+R-Parkplatz an der Arena Kreis Düren (Nippesstraße). Von dort aus kann das Festgelände zu Fuß oder mit dem Bus erreicht werden. Die Stadt empfiehlt ausdrücklich, auf Bus, Bahn oder das Fahrrad umzusteigen – auch aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und möglicher Umleitungen im Stadtgebiet. (jag/red)