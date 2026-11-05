Auf der Autobahn 1 ist seit Donnerstagvormittag (5. November) wieder eine Spur in Richtung Köln frei. Zuvor war die A1 seit Mittwoch (4. November) nach einem Lkw-Unfall von Dortmund in Richtung Süden voll gesperrt gewesen – für rund 24 Stunden.

Gegen 10.30 Uhr wurden dann am Donnerstag zwei Fahrbahnen wieder freigegeben, eine Spur ist nach wie vor wegen Reinigungsarbeiten gesperrt.

Zwischen Wermelskirchen und Burscheid musste ein umgekippter Lkw geborgen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Remscheid von der Autobahn abgeleitet. In Richtung Köln staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von acht Kilometern, Autofahrer mussten eine Stunde Wartezeit einplanen. Auch die Umleitungsstrecken waren voll.

Bereich sollte weiträumig umfahren werden

Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen Tanklaster, der am Mittwoch gegen 10.15 Uhr bei Burscheid verunglückte. Das Fahrzeug hatte nach Angaben des WDR einen brennbaren Industriealkohol geladen. Fachberater für Gefahrenstoffe und die Messeinheit des Rheinisch-Bergischen Kreises seien zu Hilfe gerufen worden, berichtete Radio Berg. Die Flüssigkeit liege aber unterhalb der Gefahrgutgrenze, hieß es später.

Bevor die Fahrbahnen wieder freigegeben werden konnten, musste zunächst der Tankauflieger ausgepumpt werden. Erst danach wurde das Fahrzeug geborgen. Wie Radio Berg meldete, sei am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Fahrzeug am Unfallort eingetroffen, in das die Flüssigkeit umgepumpt wurde. Dies gestaltete sich aufwändig. Dann wurde der Auflieger mit Hilfe eines Krans aufgerichtet. Parallel wurde das Erdreich ausgegraben, in das Flüssigkeit eingesickert war. (red)