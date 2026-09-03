Ein 24 Jahre alter Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen ist am Kehlstein in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten mit Unterstützung einer Drohne und eines Hubschraubers. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der junge Mann aus Dortmund wurde schließlich tot aufgefunden.

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, hatte sich der junge Mann am Mittwochabend noch bei seinem Vater gemeldet und ihm gesagt, dass es später wird. Er war demnach allein auf dem Weg zum Kehlsteinhaus.

Der 24-Jährige war allein auf dem Weg zum Kehlsteinhaus. (Archivbild) Copyright: Kilian Pfeiffer/dpa

Als er später nicht mehr erreichbar war, rief sein Vater schließlich Hilfe. Bergwacht und Polizei starteten gegen 21.30 Uhr eine großangelegte Suche, bei der auch eine Drohne und ein Hubschrauber eingesetzt wurden. Gegen 0.50 Uhr fanden die Einsatzkräfte die Leiche des 24‑Jährigen auf der Kehlstein-Südwestseite.

Der Bergsteiger sei erfahren und gut ausgerüstet gewesen. Warum er dennoch verunglückte, ist bislang unklar. Der Kriseninterventionsdienst betreute den Vater. (dpa/jv/red)