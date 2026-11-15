Ein 30-Jähriger, der fünf Menschen mit einem Messer in Bielefeld teils lebensgefährlich verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei sei am Samstagabend (14. November) in den Stadtbezirk Heepen zu einer Messerstecherei gerufen worden, teilten die Beamten und die Staatsanwaltschaft nun gemeinsam mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien eskaliert und der 30-Jährige habe einen 42-Jährigen und einen 55-Jährigen lebensgefährlich sowie eine 26-Jährige, eine 39-Jährige und einen 24-Jährigen leicht verletzt.

Nach Messerangriff mit fünf Verletzten: 30-Jähriger in U-Haft

Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus, dort wurde der 55-Jährige, der eine Schnittverletzung am Bein erlitten hatte, notoperiert. Bei ihm und dem 42-Jährigen, der im Oberkörperbereich verletzt worden sei, bestehe inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Der ukrainische Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen worden. Er sei zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen, deshalb habe man eine Blutprobe entnommen.

Der 30-Jährige wurde am Sonntag (15. November) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und wegen eines weiteren Falls der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat würden von einer Mordkommission ermittelt. (dpa/red)