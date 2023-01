Biergärten im Kottenforst Frisch gezapftes Bier und köstliche Mahlzeiten

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn – Der Sommer ist das und die Menschen zieht es nach draußen. Michael Sachse stellt Orte im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn vor, auf deren Bierbänken sich der Sommer genießen lässt.

Wolter’s Landgasthof Zur Linde

Acht Jahre war der Alfterer Ortsteil Heidgen gastronomisch verwaist. Im September 2020 fand sich mit Familie Wolter endlich jemand, der den Winterschlaf beendete. Claudia Wolter-Bruch leitet seitdem „Wolter’s Landgasthof Zur Linde“. Gäste dürfen sich auf gutbürgerliche Gerichte freuen. Nachmittags wird im überdachten Biergarten zudem frisch gebackener Kuchen serviert. Erfrischende Aperitifs wie Aperol, Campari und Lillet bereichern das sommerliche Getränkeangebot. Dazu zählen Aperol Maracuja, Lillet Wildberry oder Campari Tocco Rosso (je 6,20 Euro). Auch die Küche ist auf die warme Jahreszeit vorbereitet. Neben Schnitzeln und Flammkuchen serviert die Crew Salate und Vorspeisen wie Garnelen in Knoblauchöl gebraten mit Lauch, Chili, Kräutern und geröstetem Weißbrot (12,90 Euro). Ein typisches Hauptgericht ist Schweinerückensteak Caprese (18,90 Euro).

Wolter’s Landgasthof Zur Linde Kottenforststraße 82, 53347 Alfter, Ruf (0228) 24 04 18 55, mittwochs bis freitags ab 15 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.linde-heidgen.de

Alanus Café

Das Alanus Café thront auf dem Gelände des Johannishofs, auf dem früher Vieh- und Landwirtschaft betrieben wurde. Oberhalb der Dächer von Alfter richtet sich der Blick weit über die Bonner Bucht. Seit dem Frühjahr 2020 wird das Café am Standort der Alanus Cafeteria außengastronomisch genutzt. Montags bis freitags konzentriert sich der Betrieb auf Studierende und Mitarbeiter der Alanus Hochschule. Dann dürfen zwar auch Gäste die Cafeteria besuchen, doch der komplette Service und die ausführliche Speisekarte beschränken sich auf das Wochenende. Die Küche bereitet unter anderem ein wechselndes Pasta-Gericht, einen Antipasti-Teller (11,60 Euro) oder Schnitzel „Wiener Art“ vom Eifelschwein mit buntem Salat (15,90 Euro) zu. Darüber hinaus gibt es Flammkuchen. Nachmittags sind die hausgemachten Kuchen wie American Cheesecake mit Erdbeer-Topping (3,90 Euro) oder Apfelkuchen „Apfelroute“ (3,60 Euro) gefragt. Die Küche verwendet vornehmlich regionale sowie Bio-Produkte. Bio-Kaffeebohnen, Weine vom Bio-Weingut Zwölberich an der Nahe oder Flaschenbiere der biologischen Brauerei Lammsbräu beweisen, dass diese Marschrichtung auch bei den Getränken gilt. Auf Vorbestellung darf auf der Terrasse auch gefrühstückt werden. Das Café ist seit dieser Saison bestens auf Reiter vorbereitet. Dafür wurden zwei Anbindestellen für Pferde angebracht.

Alanus Café, Johannishof, 53347 Alfter, Telefon (0 22 22) 93 21 17 20, bis 30. September samstags 11.30–21 Uhr und sonntags 11.30–18 Uhr geöffnet.

Waldau

Zirka 150 Sitzplätze bietet die Waldau auf dem Bonner Venusberg im Außenbereich. Die Lage zwischen Streuobstwiesen und alten Bäumen ist ideal für eine Auszeit. Auf der kulinarischen Agenda stehen saisonale und regionale Gerichte sowie Kaffeespezialitäten und Kuchen. Die Speisekarte bietet für jeden etwas – vom Flammkuchen mit Hähnchen, Tomate und Mozzarella (12,90 Euro) über Zanderfilet mit Senfsauce, Kartoffelbratlingen und Salat (19,80 Euro) bis hin zu Tagliatelle mit Rucola und Kirschtomaten in Chilisahne (15,80 Euro). Dazu gibt es frisch gezapftes Radeberger Pils oder Peters Kölsch sowie Saftschorlen und Erfrischungsgetränke von Thomas Henry.

Waldau, An der Waldau 50, 53127 Bonn, Telefon (0228) 20 72 70 00, mittwochs bis samstags von 12 bis 23 Uhr sowie sonntags von 10 bis 23 Uhr.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.waldau-restaurant.de

Waldgaststätte Bahnhof Kottenforst

Ein Evergreen unter den Biergärten ist der Bahnhof Kottenforst am Rande des Meckenheimer Ortsteils Lüftelberg. Das historische Bahnhofsgebäude an der Strecke Bonn-Euskirchen ist ringsum von Wald umgeben und sowohl mit dem Rad als auch per Auto gut erreichbar. Im Biergarten gibt es Sitzplätze. Gutbürgerliche Küche dominiert das Angebot. Ein Klassiker ist das Kottenforst Steak mit Kräuterbutter, Pommes frites und Salat für 17,50 Euro. Wer nicht ganz so hungrig ist, darf sich auf Folienkartoffel mit Kräuterquark und Salat (10 Euro) oder ein Champignon-Toast (11 Euro) freuen. Sonntags sorgt zudem der Kottenforster Wildburger mit Preiselbeersenf und Pommes frites (17,50 Euro) für Abwechslung.

Bahnhof Kottenforst 8, 53340 Meckenheim-Lüftelberg, Telefon (0 22 25) 73 22, dienstags bis sonntags ab 11 Uhr.

Mehr Informationen finden Sie hier: waldgaststätte-bahnhof-kottenforst.de

Waldesruh

Unter den heimischen Biergärten zählt die Waldesruh zu den Klassikern. Das Lokal liegt am Waldrand im Wachtberger Ortsteil Villiprott. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, hoch zu Ross oder mit dem Auto, viele Wege führen zur Gaststätte. Radfahrer können vor der Tür ihre E-Bikes kostenlos aufladen. Betreiber Kai Rohloff und sein Team bieten mehr als 300 Gästen Platz. Die Küche arbeitet durchgehend. Im Sommer spielen Salate eine kulinarische Hauptrolle. Für je 15 Euro werden etwa Salate mit Feta, Thunfisch oder Putenstreifen kombiniert. Neben verschiedenen Schnitzelgerichten bereitet die Küche unter anderem Curry-Reis mit Pute, Gemüse und Salatbeilage, Matjesfilet mit Bratkartoffeln und Salatbeilage (jeweils 14,90 Euro) oder Bratkartoffeln mit zwei Spiegeleiern und Salatbeilage (12,90 Euro) zu.

Waldesruh, Dorfstraße 62, 53343 Wachtberg-Villiprott, Telefon (0228) 32 54 88, montags bis samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 11 Uhr.

Mehr Informationen finden Sie hier: waldesruh.stripestyle.de

Zum Römerkanal

Rolf Fuß leitet die Gaststätte Zum Römerkanal in vierter Generation. Der Gastwirt überrascht Besucher immer wieder mit neuen Biersorten, die er auf seinen Visiten quer durch die Republik entdeckt. So fließen hinter der Theke des Buschhovener Lokals neben Reissdorf Kölsch und Bitburger Pils gleich fünf Weizenbiere aus der Leitung. Hinzu kommt ein Sortiment von elf weiteren Weizenbieren aus der Flasche.



Die Küche favorisiert gutbürgerliche Gerichte. Zehn Schnitzelvariationen (10 bis 14,50 Euro), die mit Pommes frites und Salat serviert werden, stehen zur Auswahl. Gegen den Hunger zwischendurch bereitet die Küche Vorspeisen wie Camembert mit Preiselbeeren und Toast (5,50 Euro) oder einen Salatteller mit Thunfisch und Ei (9 Euro) zu. All das lässt sich im Sommer im großen Garten der Gaststätte genießen, wo bis zu 70 Besucherinnen und Besucher eine Sitzgelegenheit finden.

Zum Römerkanal, Alte Poststraße 77, 53913 Swisttal-Buschhoven, Telefon (02226) 4442, montags und mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr.

Waldschänke „Im Zuschlag“

Auch die Waldschänke „Im Zuschlag“ in Witterschlick bietet sich für einen Besuch bei Wanderung, Radtour oder Ritt durch den Kottenforst an. Für Autofahrer liegt das Gasthaus gut erreichbar an der B56. Auf der Terrasse sitzen Gäste umgeben von Wiesen und Pferdekoppeln. Gastgeberin Christine Schwarz und ihr Team bieten bis zu 100 Außenplätze. Auf der Standardkarte finden sich sowohl Salate als auch Schnitzel, Steaks und Roastbeef. Im Sommer locken zusätzlich leichte Gerichte, darunter Steinpilz-Ravioli mit Kirschtomaten, Lauchzwiebeln und Pesto oder geräuchertes Makrelenfilet auf Schwarzbrot mit Remoulade, Salat und Zwiebeln (je 13,80 Euro). Dazu schmecken Gaffel Kölsch und Wieß, Veltins Pils sowie Weizenbier vom Fass.

Mehr Informationen finden Sie hier: waldschaenke-im-zuschlag.de

Waldschänke „Im Zuschlag“, Schmale Allee 1, 53347 Alfter-Witterschlick, Telefon (0228) 8 54 06 00, mittwochs bis freitags 17–22.30 Uhr, samstags 12–22.30 Uhr, sonntags 11–21 Uhr.