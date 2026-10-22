In Düsseldorf-Mörsenbroich wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Dafür müssen rund 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt am Mittag mitteilte.

Am Fundort liegt eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Rund um die Fundstelle richtet die Stadt einen Sperrkreis mit einem Radius von etwa 300 Metern ein.

Bombenentschärfung in Düsseldorf: Sperrkreis rund um den Fundort

Weitere Angaben zu den einzelnen Maßnahmen und zum Zeitplan hat sie zunächst nicht gemacht. (dpa/red)