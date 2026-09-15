Nach einer Auseinandersetzung in der Dürener Innenstadt am Samstagnachmittag (12.09.2026) hat die Polizei einen 28-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, einen 35-Jährigen mit einem Gegenstand verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Laut derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 16.20 Uhr im Bereich der Unterführung am „Haus der Stadt“ und später in einem Einkaufszentrum in der Gutenbergstraße zu dem Streit. Der 28-Jährige soll dem 35-Jährigen dabei Stichverletzungen zugefügt haben. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen mit Foto- und Videoaufnahmen

Die Kriminalpolizei Aachen hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Personen, die Videoaufzeichnungen und Fotos der Tat gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei über das Hinweisportal der Polizei NRW zur Verfügung zu stellen. (red)