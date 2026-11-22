Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen

Um die kommunale Wärmeplanung im Stadtgebiet von Bad Münstereifel ging es am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Mobilität. Das Gremium beschloss die Beteiligung der Öffentlichkeit. Der Energieversorger E-Regio wurde 2024 mit der fachlichen Erarbeitung beauftragt.

Gesetzliche Pflicht und Zeitplan

Alexandra Seliger von E-Regio stellte den Entwurf vor: „Sie als Stadt sind dazu verpflichtet, diese kommunale Wärmeplanung zu machen.“ Gemeinden mit 100.000 Einwohnern oder weniger, wie Bad Münstereifel, müssen bis Mitte 2028 einen kommunalen Wärmeplan aufstellen. Derzeit läuft die Arbeit am Zielszenario und einer Umsetzungsstrategie, fertiggestellt werden soll der Wärmeplan im zweiten Quartal 2027.

Die Stadt als planungsverantwortliche Stelle steuert unter anderem den Prozess, koordiniert die Beteiligung und bereitet politische Entscheidungen vor.

Erdgas und Heizöl dominieren die Wärmeversorgung

Auffällig laut Seliger in Bad Münstereifel: Die Wärme wird zu 55 Prozent mit Erdgas bereitgestellt. 29 Prozent machen Heizöl aus, acht Prozent erneuerbare Energien (Strom und Biomasse). Wo kein Erdgas liege, sei es vorrangig Heizöl, so Seliger.

Wärmebedarf könnte durch Sanierung sinken

Laut Potenzialanalyse könnte der Wärmebedarf durch Sanierung von 253 Gigawattstunden pro Jahr (2022) auf 217 Gigawattstunden im Jahr 2045 sinken; dies entspricht einem Minus von 14 Prozent. Die Werte beruhen auf Annahmen zur Sanierung, die sich nicht sicher vorhersagen lassen.

Vier Fokusgebiete ausgewählt

Teil der kommunalen Wärmeplanung sind Fokusgebiete. Das habe man in enger Abstimmung mit der Stadt gemacht, so Seliger. Vier Gebiete wurden ausgewählt. Der sogenannte Bildungs- und Schulstandort mit dem Eifelbad, den Schulen und Sporthallen in Bad Münstereifel aufgrund des hohen Wärmebedarfs. In Arloff und Iversheim geht es um industrielle Abwärme, etwa vom Hammerwerk und von Peter Greven. Houverath und Wald liegen ländlich, mit einzelnen Gewerbestandorten, und sind nicht ans Gasnetz angeschlossen. Mahlberg ist ein gasnetzfreier Ortsteil; dort werden individuelle und gemeinschaftliche Versorgung verglichen.

Orientierung, Umsetzung und Offenlegung

Die kommunale Wärmeplanung soll Orientierung schaffen. Die Genossenschaft Energiewende Rhein-Eifel, bei der die Stadt Gründungsmitglied ist, habe das Ziel, die Planung in die Umsetzung zu bringen, wie Seliger erläuterte. Die Maßnahmen sollen laut Seliger so ressourcenschonend wie möglich entwickelt werden. Die Offenlegung des Berichts ist von Anfang Dezember bis Mitte März 2027 geplant. Dann sind eine öffentliche Veranstaltung ohne Anmeldung und ein Akteursworkshop mit Unternehmen vorgesehen.

Politik fordert Bürgerinformation und diskutiert

Michael Meyer, sachkundiger Bürger für die SPD, betonte, die Bevölkerung mitzunehmen. In jeden Briefkasten müsse eine Information zu einem geeigneten Zeitpunkt, so Grünen-Fraktionschefin Dr. Kerstin Oerter. Bürgermeister Sebastian Glatzel (SPD) betonte die kommunikativen Maßnahmen als Teil der Wärmeplanung. CDU-Fraktionschef Martin Mehrens regte an, die Abwärme des Hammerwerks für das Eifelbad nutzbar zu machen. Im Verlauf der Aussprache entbrannte eine lebhafte Grundsatzdiskussion über die Maßnahme. Andreas Bühl (UWV) betonte, dass dies vielen Bürgern Sorgen bereite. Oerter plädierte dafür, sich dem Thema positiv zu nähern. (eva)

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