Bad Münstereifel – Überrascht verfolgte Gabriele Nöke den Fall des großen Schützenvogels. Sekunden zuvor hatte noch gebannte Stille am Schießstand geherrscht, als sie ein weiteres Mal mit der Donnerbüchse den Vogel ins Visier nahm. Nach dem lauten Knall brandete plötzlich lautstarker Jubel unter den Anwesenden aus, die nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder eine neue Majestät hatten.



Mit dem 53. Schuss setzte sich Gabriele Nöke im Rennen um den Königstitel gegen ihre Konkurrenz durch. Die Begeisterung ihrer Bruderschaftskollegen griff schnell auf die neue Königin über, die ihre anfängliche Überraschung bald verdrängt hatte.



Bad Münstereifeler Schützen froh über Veranstaltung

Im Vorfeld hatte auch das Gästekönigsschießen für Aufsehen gesorgt. 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen an den Start, ließen sich für die Entscheidung jedoch viel Zeit. Nach einem langen Wettkampf brachte erst der 86. Schuss die Entscheidung und Bastian Guthausen den Titel des Gästekönigs ein.



„Wir sind alle froh, dass wir nach so langer Zeit überhaupt wieder etwas unternehmen konnten“, freute sich der Präsident der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, Dirk Kälble. Auf einen Festzug durch die Innenstadt habe man aber aufgrund der Flutschäden bewusst verzichtet. „Das gibt die aktuelle Lage einfach noch nicht her“, sagt Kälble. Dennoch habe das Beisammensein am Schützenplatz allen Beteiligten sehr gutgetan.



Schützenfest fand in Bad Münstereifel im Freien statt

Dazu habe auch die Tatsache beigetragen, dass sich die Schützenbruderschaft erstmals dazu entschlossen habe, die Veranstaltungen im Freien abzuhalten und nicht in die Schützenhalle auszuweichen. „Das gibt allen nach dieser langen und ereignisreichen Zeit doch noch ein besseres Gefühl, und das gute Wetter hat uns dabei natürlich in die Karten gespielt“, so Kälble.



Ausgelassen feierten die Schützen gemeinsam mit ihren Gästen von befreundeten Bruderschaften und Vereinen einen gelungenen Neustart ihres Schützenalltages, den sie über lange Zeit schmerzlich vermisst hatten.