An der Orchheimer Straße 15 wird es weiterhin Mode geben. Das steht fest. Zum Monatsende schließt Glückskind; ab dem 1. Dezember bekommt die neue Inhaberin die Schlüssel und schon wenige Tage später soll es losgehen. Am 4. Dezember möchte Blandine Radek ihren neuen Laden eröffnen.

Von Iversheim über Euskirchen nach Österreich und Malta

Die 33-Jährige kommt aus Iversheim und ist in Bad Münstereifel zur Schule gegangen. Mit Mitte 20 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Es folgte eine Boutique auf 200 Quadratmetern in einer Gewerbehalle in Euskirchen. Nach Stationen in Österreich und auf Malta kehrte sie zurück in die Heimat.

„Oberstadt, super!“

Seit sie zurück in Deutschland ist, habe sie sich immer mal wieder Ladenlokale angeschaut. Aber der Funke sei nicht übergesprungen. „Es muss das gewisse Etwas haben und es muss sich richtig anfühlen.“ Dann sei sie spontan angefragt worden, ob sie den Laden übernehmen möchte. „Ich habe von heute auf morgen schnell zugesagt – beziehungsweise habe ich mir noch mal die Zustimmung von meiner Mama geholt, meiner stärksten Kritikerin.“ Ihre Mutter sei wiederum begeistert gewesen: „Oberstadt, super!“ Am nächsten Tag sagte Radek zu.

Schneiderin mit Marketing-Schwerpunkt

„Mode ist mein Ding, das Kreative.“ Blandine Radek ist gelernte Schneiderin, hat im Vertrieb und Marketing gearbeitet und sich während ihrer Selbstständigkeit auf Marketing spezialisiert. Diesen Schwerpunkt will sie weiterführen. Social Media bleibt Teil ihrer Arbeit, als eigenständiges Unternehmen.

Herausfordernde Zeit bis zur Eröffnung

Das Ladenlokal. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Die nächste Zeit wird herausfordernd. Die Vorbereitungen wie der Wareneinkauf laufen bereits. Die Tage von Schlüsselübergabe bis Eröffnung werden „ein Mix allen Gefühlslagen“, vermutet Radek und lacht. „Mit Mitte 20 hatte ich einfach nur eine Vision: eine Lagerhalle aus dem Nichts ausbauen, in einem alten Industriegebiet, ohne Laufkundschaft, nur Handwerksbetriebe.“ Jetzt gehe sie mit ganz viel Respekt daran, aber die Ausgangslage sei deutlich besser, mit Stammkunden und Laufkundschaft. Viel Zuspruch habe sie in den sozialen Medien bekommen. „Das hat mich überwältigt, wie viele Leute sich wieder gefreut haben.“

Personal bleibt, Look wird wohnlich

Das komplette Personal übernimmt sie. „Ich habe mich mit allen mal zusammengesetzt, und ich freue mich total.“ Auch das Ladenmobiliar bleibt. Die dominierende Farbe soll wie in ihrem früheren Laden Dunkelgrün sein. Und es soll wieder wohnlich werden, mit einer Couch, neuen Vorhängen, Stühlen, Teppichen und Deko – „wie im Wohnzimmer“. Auch besondere Accessoires wie ein Retro-Bobbycar sollen ihren Platz im Geschäft finden. Radek möchte den Laden, der wieder den Namen „Blandine Fashion“ tragen soll, im Stil eines Concept-Stores führen. Neben Mode kündigt die 33-Jährige unter anderem Artikel für kleine Mädchen oder auch für den Vierbeiner an.

Weihnachtlich starten mit Glitzer und Strick

Im Dezember möchte Radek weihnachtlich dekorieren. „Ich mache in der schönsten Zeit des Jahres auf, wenn das Glitzergeschäft wieder kommt und die festlichen Outfits.“ Darüber hinaus stehe der Winter im Zeichen von Brauntönen, weiten Barrelhosen, Felljacken und viel Strick. Sie möchte eine Mischung aus kleinen Highlights, Einzelteilen und den Marken, die es bisher im Laden gab, anbieten. „Ich glaube daran, dass die Menschen wieder Spaß am physischen Einkaufen haben.“

Die bisherige Inhaberin

Donatella Koenigs hat den Laden an der Orchheimer unter dem Namen Glückskind in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt. Unweit entfernt betreibt ihr Mann Andre Koenigs einen Herrenladen. Sie feierten in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen. (eva)