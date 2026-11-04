Naturwunder vor der Haustür

Bad Münstereifel hat mit seinen fast 60 Ortsteilen einiges zu bieten. Und jeder Ort hat seine eigenen schönen Seiten. Die Roderter zeigen in ihrem neuen Dorfkalender für 2027 eine davon: die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt „direkt vor unserer Haustür“. Unter dem Titel „Rodert und die Natur“ widmet sich die achte Ausgabe des Kalenders den kleinen Naturwundern, die im Alltag oft übersehen werden. Darunter sind Aufnahmen etwa von Blütenpflanzen, Pilzen und Insekten. Beim genauen Hinsehen offenbare sich ein unglaublicher Reichtum an Formen, Farben und Lebensstrategien, teilt die Dorfgemeinschaft Rodert mit.

Makroaufnahmen und Wissenswertes zu Flora und Fauna

Die Bilder, darunter Makroaufnahmen, stammen vom Fotografen Martin Bröckerhoff. Auch Wissenswertes über die heimische Flora und Fauna erfährt man. Ob Buschwindröschen, Wilde Möhre oder Stechpalme: Leserinnen und Leser erfahren im Text Spannendes über die „oft originellen Anpassungsstrategien und skurrilen Besonderheiten einzelner Arten“, so die Dorfgemeinschaft, die resümiert: „Martin Bröckerhoff hat mit diesem professionell gestalteten Werk ein neues, lebendiges Kapitel der beliebten Kalenderserie zum Roderter Dorfleben aufgeschlagen.“ Der Kalender eigne sich jedoch nicht nur für Rodert, sondern für die gesamte Region, da er interessante Arten aus der Eifel zeige, berichtet Heinz Geusen, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft.

Spenden für einen barrierefreien Zugang

Mit den Spendeneinnahmen aus dem Kalenderverkauf will die Dorfgemeinschaft den Eigenanteil für einen barrierefreien Zugang zum Dorfsaal finanzieren. Ältere Menschen hätten auch wegen einer steilen Treppe Schwierigkeiten, zum Dorfsaal zu gelangen, so Geusen. Geplant sei daher ein zweiter Eingang direkt von der Straße aus.

Wo es den Kalender gibt

Den Kalender gibt es für eine Spende von 20 Euro in der Buchhandlung Leserei, Marktstraße 10, in Bad Münstereifel und bei Heinz Geusen, Waldstraße 9, Rodert (02253/8388). (eva)