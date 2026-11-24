Eine Frage zum Abschied

„Warum bleibst du nicht hier?“ Diese Frage hat Samaritan-Schwester Christy vor ihrem Abschied häufiger gehört. Für Diakon Manfred Lang, den stellvertretenden Generalsuperior der Communio in Christo, brachte sie die Gefühle der Gemeinschaft auf den Punkt: „Wir haben dich gern bei uns. Wir schätzen dich. Du gehörst zu unserer Gemeinschaft. Und wir werden dich vermissen.“

Neue Aufgaben in Dinslaken

Die Ordensschwester, die in den Pflegeeinrichtungen der Communio in Blankenheim und Mechernich tätig war, übernimmt zum 1. Dezember neue Aufgaben innerhalb ihrer Ordensgemeinschaft in Dinslaken.

Dank des Generalsuperiors

Mit Dankbarkeit und persönlichen Worten würdigte auch Generalsuperior Father Jaison Thazhathil ihren Dienst. Dabei wurde deutlich, wie eng Schwester Christy den Menschen in der Communio verbunden ist – als Pflegekraft, als Mitschwester und als Freundin. Ihr Lächeln werde fehlen. (eb)