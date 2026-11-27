Auch die Gemeinde Dahlem stellt eine Kommunale Wärmeplanung (KWP) auf. Das „Team Energiewende“ der Euskirchener e-regio hat die dafür nötigen Daten im Gemeindegebiet gesammelt. Jetzt geht es in die Umsetzung – doch verpflichtend sind die Vorschläge für private Hausbesitzer nicht.

Mehr als 50 Maßnahmen belasten den Haushalt

Auch bei der energetischen Umstellung oder Sanierung kommunaler Gebäude sollen dabei nach Möglichkeit öffentliche Fördermittel die Umsetzung unterstützen; der Haushalt wird dennoch schon mit den Planungen belastet. Es geht immerhin um mehr als 50 unterschiedlich kategorisierte und in einer Dringlichkeitsskala aufgeteilte Einzelmaßnahmen. Dabei wird der „Energiewende- Gemeinde“ Dahlem der, bezogen auf die Größe der Kommune, dichte Ausbau mit Windkraft- und PV-Anlagen die beabsichtigte Umstellung auf alternative Energien erleichtern.

Einstimmiger Beschluss: Bis 2045 läuft die Uhr

Im Gemeinderat wurde die Planung einstimmig verabschiedet, nun tickt die Uhr. Bis 2045 muss möglichst vieles aus mehr als 50 Einzelmaßnahmen umgesetzt sein. Vorbereitend hat die e-regio Daten für eine Bestands- und Potenzialanalyse, Zielszenarien, eine Einteilung der Gemeindefläche in mögliche Wärmeversorgungsgebiete und vor allem Umsetzungsstrategien entwickelt.

Gebäudebestand: Hoher Umstellungsstau bei den Heizungen

Um den energetischen Sanierungsbedarf des Wohngebäudebestands zu ermitteln (Neubaugebiete wurden nicht berücksichtigt), wurden Zensus-Daten von 2022 und Daten der Schornsteinfeger ausgewertet. Demnach sind von 2114 Gebäuden mit Wohnraum im Gemeindegebiet 90 Prozent in Privatbesitz, rund 58 Prozent wurden bis 1977 erbaut, damit wohl vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung, heißt es. Es dominieren Zentralheizungen (1833 Wohngebäude) vor Einzel- und Mehrraumöfen (157). Geheizt wird in 3374 Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von rund 57 Megawatt mit Erdgas (547 Anlagen), Holz (1796) und Heizöl (792). Da besteht aus Sicht der KWP also erheblicher Umstellungsstau. Der sogenannte Endenergiebedarf inklusive Verkehrssektor lag 2022 bei 165,5 Gigawatt. 44,9 Gigawatt davon entfielen auf private Haushalte.

Fokusgebiete: Schloss Schmidtheim als Ankerkunde

Ein Wärmenetz für Schmidtheim? Copyright: Stefan Lieser

Wie bei anderen KWPs üblich, wurden Fokusgebiete im Gemeindegebiet bestimmt, hier für Schmidtheim, Dahlem, Kronenburg (allerdings ohne Kronenburgerhütte) sowie das Feriendorf Kronenburger See. In Schmidtheim sei das Schloss Schmidtheim als Ankerkunde ein zentraler Abnehmer von Energie, aber auch Wärmelieferpunkt. Die Schlossgebäude böten eine wirtschaftlich günstige Ausgangsbasis für ein neues Nahwärmenetz. Man will nun in Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie untersuchen, ob etwa Biomasse, eine Großwärmepumpe oder erneuerbare Hybridlösungen denkbar sind. Zudem soll geprüft werden, ob die Ortsinfrastruktur und das Rathaus an das künftige Netz angeschlossen werden können. Probleme können dabei Auflagen des Denkmalschutzes sein und allenfalls Fördergelder für eine Machbarkeitsstudie, so die KWP-Autoren.

Dahlem: Potenzialanalysen für zentrale und dezentrale Lösungen

Im Nachbarort Dahlem stellt sich die Ausgangslage anders dar. Hier sollen nach Erhebung der Gebäudestruktur und der Sanierungsstände Potenzialanalysen für zentrale und dezentrale Lösungen erstellt werden.

Kronenburg: Signalwirkung für ein Nahwärmenetz erwartet

Für Kronenburg schließlich soll die Machbarkeit von dezentralen Lösungen geprüft werden. Beispielhaft für das gesamte Gemeindegebiet sollten Elektromobilität, Wärmepumpen und PV-Einspeisung überlegt werden. Als Verbrauchsschwerpunkte werden das Haus für Lehrerfortbildung und die Bebauung am Burgbering genannt. Sie sollen die wirtschaftliche Basis für den Aufbau eines Nahwärmenetzes sein. Man erwarte sich von den Maßnahmen in Kronenburg eine Signalwirkung für ein kommunales Nahwärmenetz.

Infoveranstaltungen und Ortsbegehungen geplant

Für Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung geht es nun darum, in der Bevölkerung eine Sensibilität für die „Kommunale Wärmeplanung“ zu schaffen. Dazu sind Infoveranstaltungen und Ortsbegehungen geplant.