B-Junioren-Mittelrheinliga: JSG Erft 01 Euskirchen – FC Wegberg-Beeck 4:2 (0:0). Gut weggesteckt haben die B-Junioren der JSG Erft 01 Euskirchen die 0:3-Niederlage gegen Hennef des vergangenen Spieltags. Gegen das bis dahin noch sieglose Team aus Wegberg-Beeck hatte die Elf von Trainer Firat Uyar beim 4:2-Sieg letztlich alles im Griff.

Im Anschluss an eine laut Uyar „sehr, sehr gute Trainingswoche“ präsentierten die Gastgeber sich von Beginn an dominant, ließen kaum Chancen zu und erspielten sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Lediglich der starke Gäste-Keeper verhinderte zunächst die Führung, berichtete der Erft-Coach. Kurz vor dem Pausenpfiff schwächten sich die Gäste dann selbst, als ein Wegberger einen Konter der Hausherren nur mit einer Notbremse unterbinden konnte und folgerichtig die Rote Karte sah.

Mit der Einstellung und dem Charakter, den die Jungs gezeigt haben, bin ich sehr zufrieden. Firat Uyar

Uyar reagierte in der Halbzeit auf die Überzahlsituation. „Wir sind voll auf Sieg gegangen und haben uns deshalb für eine offensivere Grundordnung entschieden“, erklärte der Trainer. Zunächst jedoch waren es die Gäste, die kurz nach dem Seitenwechsel (41.) überraschend mit 1:0 in Führung gingen, damit aber die JSG-Akteure aus einer temporären Schläfrigkeit erweckten. Denn die Uyar-Elf zeigte die richtige Reaktion. Can Hüseyin Altuner glich zum 1:1 (48.) aus, ehe die von Uyar eingewechselten Akteure die Partie entschieden. Doppelpacker Younes Ettalee drehte binnen vier Minuten mit seinen Treffern zum 2:1 (67.) und 3:1 (70.) das Spiel, ehe Jermaine Umbach mit dem Treffer zum 4:2 (80.+3) den Deckel auf die Partie machte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (77.) der Gäste fiel nach einer Standardsituation.

„Mit der Einstellung und dem Charakter, den die Jungs gezeigt haben, bin ich sehr zufrieden“, lobte der Erft-Coach, der ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen bewies. Gleichzeitig sieht Uyar trotz der vier erzielten Treffer noch Luft nach oben: „Das Ergebnis hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können.“ Mit dem zweiten Sieg im dritten Saisonspiel bestätigt die JSG ihren gelungenen Start in die Mittelrheinliga. Am kommenden Samstag (15.15 Uhr) trifft die Uyar-Elf auf den Tabellenvorletzten SV Deutz.

Erft-B-Junioren drehen Rückstand bei Rheinsüd Köln II

A-Junioren-Bezirksliga: FC Rheinsüd Köln II – JSG Erft 01 Euskirchen 1:3 (1:2). Die A-Junioren der JSG Erft 01 bleiben in der Bezirksliga weiter auf Erfolgskurs. Beim bis dahin verlustpunktfreien Tabellenzweiten Rheinsüd Köln feierte die Mannschaft von Trainer Tonino Incorvaia einen verdienten 3:1-Auswärtssieg und gewann auch ihr zweites Saisonspiel.

Dabei erwischten die Gäste keinen guten Start. Bereits in der 5. Minute nutzte Rheinsüd eine Unachtsamkeit der JSG zur frühen Führung. „Wir sind ziemlich schläfrig ins Spiel gekommen und wurden prompt bestraft“, befand Incorvaia. Einen Einwurf auf Höhe des Strafraums verarbeitete ein Rheinsüd-Akteur technisch stark und brachte den Ball im langen Eck unter. Der frühe Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf. Die JSG übernahm zunehmend die Kontrolle, hatte mehr Spielanteile und verdiente sich den Ausgleich.

Durch die zweiwöchige Wettkampfpause wurde der Mannschaft das Momentum des Auftaktsieges ein bisschen genommen. Tonino Incorvaia

Nach einer Balleroberung im Gegenpressing spielten die JSG-Akteure den Angriff erstmals sauber aus: Über rechts bereitete Angreifer Finley Frohn den Treffer von Tim Schmitz (31.) vor, der den Rheinsüd-Keeper erstmals in dieser Saison dazu zwang, hinter sich zu greifen. Nur sieben Minuten später hatte die JSG die Partie endgültig gedreht: Engin Günay setzte in einer starken Einzelaktion zum Sololauf über rund 40 Meter an, ließ seinen Gegenspieler stehen und traf sehenswert zum 2:1-Pausenstand (38.).

Nach dem Seitenwechsel stand die JSG kompakt und ließ die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. „Wir wussten, dass Rheinsüd mehr investieren muss und wir dadurch Räume bekommen würden“, erklärte der Erft-Coach, dessen Schützlingen es aber zunächst nicht gelang, die vielversprechenden Kontermöglichkeiten konsequent auszuspielen.

In der 83. Minute fiel schließlich die Entscheidung: JSG-Neuzugang Tim Roland wurde auf der linken Seite in Szene gesetzt und legte mustergültig für Hannes Kleinschmidt auf, der zum 3:1-Endstand vollendete. „Es war das erwartet schwere Spiel. Durch die zweiwöchige Wettkampfpause wurde der Mannschaft das Momentum des Auftaktsieges ein bisschen genommen. Insgesamt ist der Sieg verdient. Die Jungs haben kämpferisch sehr gut dagegengehalten“, so Incorvaias Fazit. Am kommenden Samstag empfängt die JSG den SV Lövenich-Widdersdorf (17.45 Uhr).