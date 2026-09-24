Wenn selbst König Fußball aus dem Heinz-Flohe-Stadion auf den benachbarten Kunstrasenplatz ausweichen muss, dann hat das eine gewisse Bedeutung. Am Sonntag waren die Athleten des Schüler- und Jugendsportfestes, das in Euskirchen ausgetragen wurde, den Kickern von TSC und Inter Euskirchen zahlenmäßig überlegen.

„Aus LGO-Sicht war es eine superschöne Veranstaltung, es waren alle sehr zufrieden“, so Markus Mollek vom TuS Zülpich, dem Verein, der mit der LGO Euskirchen/Erftstadt das Team Voreifel bildet. Allein im Bereich der jungen Dreikämpfer waren rund 140 Teilnehmer am Start. „Das zeigt, wie interessiert die Kinder an der Leichtathletik sind und wie viel Spaß sie daran haben, sich im Dreikampf zu messen“, so Mollek. Im Altersbereich der Fünf- bis Elfjährigen werden sehr wenige sportliche Wettkämpfe angenommen, so dass die Möglichkeit, sich in Euskirchen zu messen, genutzt wurde. „Die Kinder sind immer sehr dankbar, wenn sie bei so einem Dreikampf mitmachen dürfen“, sagte Mollek.

Der Schritt in die hohen Altersklassen ist schwierig

Im Bereich der Altersklassen U14 und U16 sei sehr viel Nachwuchs vorhanden. „Das lässt auf eine sehr schöne Zukunft hoffen“, äußert sich der Trainer. Allerdings müssen die Sportler den Schritt in die höheren Altersklassen zunächst mitmachen. Daran haperte es am Sonntag ein wenig, denn die Teilnehmerzahlen in der U18 und U20 ließen zu wünschen übrig. Teilweise starteten Athleten alleine.

Obwohl Ende September eigentlich die Saison für viele Athleten vorbei ist, haben einige Sportler zum Abschluss noch einmal persönliche Bestleistungen gezeigt – und das über alle Disziplinen hinweg. „Das zeigt, dass auch eine so späte Veranstaltung ihre Daseinsberechtigung hat, um den Athleten noch einmal eine Plattform zu bieten, sich präsentieren zu können“, ist Mollek überzeugt.

Die erfolgreichsten Jugend-Teilnehmer der Gastgeber