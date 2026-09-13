Borussia Lindenthal-Hohenlind – TuS Zülpich 5:0 (2:0). Zülpichs Trainer David Sasse fand nach der Partie zur Leistung seiner Mannschaft deutliche Worte. „Das war kollektive Versagen. Vielleicht hatten Thomas Leßenich, Jan Beyers und Marvin Iskra Normalform. Mehr gibt es zu diesem Spiel eigentlich nichts zu sagen“, so der völlig enttäuschte Zülpicher Coach.

Sein Team war die 90 Minuten zuvor bei Mitaufsteiger Borussia Lindenthal-Hohenlind richtig unter die Räder gekommen. Die beste Chance auf einen eigenen Treffer im ersten Durchgang hatte noch Marvin Iskra. Der Zülpicher Stürmer hatte bereits Borussia-Schlussmann Nick Esser umkurvt, scheiterte aber dennoch.

Zülpich erreicht nicht ansatzweise Normalform

„Von den Chancen waren vielleicht sogar pari“, sagte Sasse: „Aber was das Spiel gegen den Ball angeht, war das total schwach und nicht mittelrheinligawürdig.“ Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser – im Gegenteil. Die Gastgeber, die ihren ersten Sieg in der Mittelrheinliga feierten, nutzten ihre Chance weiter konsequent und taten damit auch ein wenig für das Torverhältnis – auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist.

„Wir haben immer gesagt, dass wir am absoluten Limit spielen müssen, um zu überleben. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wenn zu viele Leistungsträger nicht an ihre Grenzen gehen, dann ist die Liga zu stark für uns“, berichtete Sasse. Am Sonntag hat der TuS dann den VfL Vichttal zu Gast (15.30 Uhr).