Im Bereich der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel in Rheinland-Pfalz ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen ein Mensch verletzt worden, teilte der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit.

Bei der abgestürzten Militärmaschine auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel handelt es sich um einen Kampfjet vom Typ F16. Der Pilot habe sich retten können und werde medizinisch behandelt, teilte die Airbase mit. Der Absturz ereignete sich demnach gegen 14.30 Uhr. Die Ursache für das Unglück werde untersucht.

Der Südwestrundfunk (SWR) hatte zuvor ein Foto veröffentlicht, auf dem eine Rauchsäule zu sehen war. Bei der abgestürzten Maschine könnte es sich demnach um einen Militärjet gehandelt haben, hieß es weiter, noch bevor die US-Airbase den Absturz bestätigt hatte.

Anwohner berichten von „großer schwarzer Rauchsäule“

Anwohner berichteten dem Sender unterdessen von einer großen Rauchwolke. Nach Angaben aus informierten Kreisen, die der SWR zitiert, soll der Pilot der Unglücksmaschine den Schleudersitz betätigt haben.

Teile eines US-Kampfjets liegen neben der Start- und Landebahn auf dem US‑Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem. In Spangdahlem in der Eifel ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen beheimatet. Copyright: Harald Tittel/dpa

Auch die Lokalpolitikerin Birthe Thomsen (CDU) berichtete dem Sender von dem Unfall, sie habe zuvor einen Jet am Himmel gesehen. „Ich habe gesehen, wie der schnell heruntergegangen ist und danach eine große schwarze Rauchsäule“, sagte sie dem SWR. Danach habe sie den Notruf gewählt und über den Absturz informiert.

Feuerwehr bestätigt Alarm – wurde dann aber wieder „abbestellt“

Die Berufsfeuerwehr Trier bestätigte dem SWR derweil, dass sie zunächst zu einem Einsatz in Richtung Spangdahlem gerufen worden war. Als klar gewesen sei, dass sich der Vorfall auf dem Gelände der US-Airbase ereignet habe, sei die Feuerwehr aber wieder „abbestellt“ worden.

Die Region um Spangdahlem war unterdessen schon mal Schauplatz eines Flugunfalls. Im Oktober 2019 stürzte ein F-16-Jet der US-Luftwaffe in Zemmer-Rodt unweit von Spangdahlem ab. Damals hatte es kurz nach dem Start einen Stromausfall an Bord gegeben. Der Pilot verlor die Kontrolle über das Flugzeug und nutzte den Schleudersitz. Die führerlose Maschine stürzte wenig später in ein Waldgebiet. (das/dpa)