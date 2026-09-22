Im Bereich der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel in Rheinland-Pfalz ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen ein Mensch verletzt worden, teilte der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Die US-Luftwaffe machte auf Anfrage zunächst keine Angaben zu dem Unglück.

Der Südwestrundfunk (SWR) veröffentlichte ein Foto, auf dem eine Rauchsäule zu sehen ist. Bei der abgestürzten Maschine könnte es sich demnach um einen Militärjet gehandelt haben, hieß es weiter. Auf der Airbase Spangdahlem sind F16-Kampfjets stationiert.

Anwohner berichten von „großer schwarzer Rauchsäule“

Anwohner berichteten dem Sender unterdessen von einer großen Rauchwolke. Nach Angaben aus informierten Kreisen, die der SWR zitiert, soll der Pilot der Unglücksmaschine den Schleudersitz betätigt haben.

Auch die Lokalpolitikerin Birthe Thomsen (CDU) berichtete dem Sender von dem Unfall, sie habe zuvor einen Jet am Himmel gesehen. „Ich habe gesehen, wie der schnell heruntergegangen ist und danach eine große schwarze Rauchsäule“, sagte sie dem SWR. Danach habe sie den Notruf gewählt und über den Absturz informiert.

Feuerwehr bestätigt Alarm – wurde dann aber wieder „abbestellt“

Die Berufsfeuerwehr Trier bestätigte dem SWR derweil, dass sie zunächst zu einem Einsatz in Richtung Spangdahlem gerufen worden war. Als klar gewesen sei, dass sich der Vorfall auf dem Gelände der US-Airbase ereignet habe, sei die Feuerwehr aber wieder „abbestellt“ worden. Angaben zum Flugzeugtyp lagen auch der Feuerwehr demnach nicht vor.

Die Region um Spangdahlem war unterdessen schon mal Schauplatz eines Flugunfalls. Im Oktober 2019 stürzte ein F-16-Jet der US-Luftwaffe in Zemmer-Rodt unweit von Spangdahlem. Damals hatte es kurz nach dem Start einen Stromausfall an Bord gegeben. Der Pilot verlor die Kontrolle über das Flugzeug und nutzte den Schleudersitz. Die führerlose Maschine stürzte wenig später in ein Waldgebiet. (das/dpa/afp)

Mehr Informationen in Kürze.